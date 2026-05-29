Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz artışında: Kıdem tazminatı tavanı 74 bin 243 liraya yükseliyor
Temmuz ayında özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatında artış olacak. Tazminat tavanına memur maaş katsayısındaki artış yansıyacak. Peki yeni tavan ne olacak? Kimler yararlanacak? İşte detayları...
- Kıdem tazminatı tavanı temmuz ayında artacak, Merkez Bankası tahminine göre yüzde 13,15 artışla 73 bin 490 liraya, Piyasa Katılımcıları Anketi tahminine göre yüzde 14,31 artışla 74 bin 243 liraya yükselecek.
- Özel sektörde 1 Temmuz, kamu işçilerinde 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni tavan 1 Ocak ve 15 Ocak tarihine kadar uygulanacak.
- Halen işten ayrılanlara iş yerindeki her yılı için en az 33 bin 30 lira, en fazla 64 bin 455 lira 81 kuruş kıdem tazminatı ödeniyor.
- Kıdem tazminatı çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor ve sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.
- Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işi bırakanlar en az 1 yıllık çalışma şartıyla kıdem tazminatı alabiliyor.
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanları korumaya yönelik pek çok düzenleme içeriyor. En önemli güvencelerden birini de tazminat hakkı oluşturuyor. Özel sektör çalışanları işten ayrılırken ya da emekli olurken kıdem tazminatıyla toplu para alabiliyor. Bu para son brüt ücret üzerinden hesaplanırken, çalışırken yapılan pek çok ödeme de bu hesaba dahil ediliyor. Pek çok çalışanın alabileceği kıdem tazminatının tutarı ise temmuz ayında artacak. İşte detayları...
Kimler alıyor?
Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işi bırakanlar eğer iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.
Nasıl hesaplanıyor?
Çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücrete, çalışana yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de ekleniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Bundan sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Ek ödemeler nasıl ekleniyor?
Son bir yıl içinde yapılan ödemelerin toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yargıtay kararlarına göre, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödemenin dikkate alınması gerekiyor.
Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?
Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.
Kıdem tazminatındaki artış kimlere yansıyacak?
Halen işten ayrılanlara iş yerindeki her yılı için en az 33 bin 30 lira (damga vergisi kesilmiş olarak 32 bin 779 lira) üzerinden tazminat ödeniyor. Bir yıllık en yüksek tazminat tutarı ise 64 bin 948 lira 77 kuruş. Bu tutarı aşan kazancı olanlara damga vergisi düşülerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira 81 kuruş tazminat veriliyor.
Temmuz ayında işverenleri tarafından maaşları artırılan çalışanların tazminatı yükselecek. Ayrıca memur maaş katsayısında yapılacak artış da kıdem tazminatının tavanına yansıyacak. Yani aylık kazancı tavanı aşan çalışanların alacağı tazminat artacak.
Yeni tavan ne olacak?
Merkez Bankası'nın tahminine göre artış yüzde 13.15 olarak bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse tazminat tavanı 73 bin 490 (net 72 bin 932) liraya yükselecek.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre de artışın yüzde 14.31'e ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu tahmin tutarsa da kıdem tazminatının tavanı 74 bin 243 liraya yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 73 bin 679 lira verilecek.
Hangi tarihlerde geçerli olacak?
Kıdem tazminatında yeni tavan özel sektör işçilerinde 1 Temmuz, kamu işçilerinde 15 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Özel sektörde 1 Ocak, kamu işçilerinde 15 Ocak tarihine kadar geçerli olacak
Neler dahil ediliyor?
- Çalışanlara düzenli yapılan ödemeler dikkate alınıyor. Bunlar arasında yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak-aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı, yıpranma ve mali sorumluluk tazminatı ile devamlı ödenen primler var.
- İşçiye özel sağlık ve hayat sigortası yapılmışsa bunların primleri de dahil ediliyor.
- Yol yardımında aylık yol ücreti, otobüs kartı veya servis bedelleri hesaplamaya dâhil ediliyor.
- Evden çalışanlara düzenli olarak verilen elektrik ve internet desteklerinin de dahil edilmesi şart.
- Düzenli verilmeyen primler, yıllık izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti, bayram ve izin harçlığı, teşvik ikramiyesi ve primleri, seyahat primleri, iş arama yardımı, bir defalık verilen ikramiyeler, hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi ödemeler ise eklenmiyor.