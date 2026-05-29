Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz artışında: Kıdem tazminatı tavanı 74 bin 243 liraya yükseliyor

Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?

Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.

Kıdem tazminatındaki artış kimlere yansıyacak?

Halen işten ayrılanlara iş yerindeki her yılı için en az 33 bin 30 lira (damga vergisi kesilmiş olarak 32 bin 779 lira) üzerinden tazminat ödeniyor. Bir yıllık en yüksek tazminat tutarı ise 64 bin 948 lira 77 kuruş. Bu tutarı aşan kazancı olanlara damga vergisi düşülerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira 81 kuruş tazminat veriliyor.

Temmuz ayında işverenleri tarafından maaşları artırılan çalışanların tazminatı yükselecek. Ayrıca memur maaş katsayısında yapılacak artış da kıdem tazminatının tavanına yansıyacak. Yani aylık kazancı tavanı aşan çalışanların alacağı tazminat artacak.