Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Filistin duası: "Allah onlara da bir an önce zafer nasip etsin inşallah"

Başkan Erdoğan cuma sonrası Ayasofya'da açıklamalarda bulundu.



Cuma namazının ardından halkı selamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Nice bayramlara inşallah. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü de bitiriyoruz ve biz de şimdi 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebiyle biraz sonra Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı. Ayasofya'daki manevi atmosfere ve yoğun katılıma dikkat çeken Erdoğan, "Bugün 29 Mayıs Cuma, tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik" sözleriyle yaşanan coşkuyu aktardı.

Erdoğan Cuma Namazı'nı Ayasofya'da kıldı

ŞU ANDA HALİÇ KONGRE MERKEZİ TIKLIM TIKLIM DOLU



İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle yapılacak etkinliklerin Haliç ile sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Erdoğan, "Şu anda Haliç Kongre Merkezi tıklım tıklım dolu. Bugün gündüz oradayız, akşam ise İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız" şeklinde konuşarak akşam saatlerinde yaşanacak görsel şölenin sinyalini verdi.