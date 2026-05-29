Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Filistin duası: "Allah onlara da bir an önce zafer nasip etsin inşallah"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Kur’an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okudu. Erdoğan, Filistinli mazlumların yanında olduklarını belirterek onlar için dua istedi. Cuma çıkışında basın mensuplarının bayramını tebrik eden Başkan Erdoğan, gazetecilere bayram lokumu ikram etti.
- Osman Aşkın Bak, Mustafa Çiftçi, Burhanettin Duran ve diğer yetkililer Erdoğan'a eşlik etti.
Başkan Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYASOFYA'DA KUR'AN TİLAVETİ
Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde fethin sembolü olan camide Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okudu.
FİLİSTİN DUASI
İsrail'in kardeş Filistinli mazlumların yanında olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Tüm Filistinli kardeşlerimize dualarımızı hep birlikte ihmal etmiyoruz. Hep birlikte oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Rabbim bu mübarek mekanda yaptığımız, yapacağımız duaları hürmetine onlara da zaferi bir an önce nasip etsin inşallah." diyerek vatandaşlardan dua istedi.
Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği için de dua bekleyen Erdoğan, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte inşallah Rabbim bizler bu Kurban bayramlarının tekrarını nasip etsin." ifadelerini kullandı.
Cuma namazının ardından halkı selamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Nice bayramlara inşallah. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü de bitiriyoruz ve biz de şimdi 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebiyle biraz sonra Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı. Ayasofya'daki manevi atmosfere ve yoğun katılıma dikkat çeken Erdoğan, "Bugün 29 Mayıs Cuma, tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik" sözleriyle yaşanan coşkuyu aktardı.
Erdoğan Cuma Namazı'nı Ayasofya'da kıldı
ŞU ANDA HALİÇ KONGRE MERKEZİ TIKLIM TIKLIM DOLU
İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle yapılacak etkinliklerin Haliç ile sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Erdoğan, "Şu anda Haliç Kongre Merkezi tıklım tıklım dolu. Bugün gündüz oradayız, akşam ise İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız" şeklinde konuşarak akşam saatlerinde yaşanacak görsel şölenin sinyalini verdi.
BASIN MENSUPLARINA BAYRAM İKRAMI
Açıklamalarının ardından sahadaki muhabirlerin ve kameramanların bayramını tebrik eden Erdoğan, basın mensuplarına elleriyle bayram lokumu ikram etti. Gazetecilerle sıcak bir diyalog kuran Başkan Erdoğan, "Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızı tatlandırmak istiyorum, getirin bakalım lokumları" diyerek ikramda bulundu.
Bir gazetecinin kendisine lokum uzatması üzerine Erdoğan, "Ben yemiyorum, dikkat ediyorum." dedi. Lokumun nasıl olduğunu soran Erdoğan, "Çok lezzetli." yanıtını aldı.
İkram sırasında basın mensuplarına afiyet olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Nice bayramlara inşallah" temennisiyle bölgeden ayrıldı.
Başkan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.
