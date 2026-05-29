Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri bayramın üçüncü gününde de devam etti
Türkiye’de uzun yıllar yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü geri dönüşleri Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde de Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda devam etti. İşlemlerini tamamlayan Suriyeliler, geri dönüş merkezinden geçerek ülkelerine yönelirken bölgede yoğunluk sürdü. Türkiye’de gördükleri misafirperverlik ve destek için teşekkür eden sığınmacılar, burada geçirdikleri yılları unutmayacaklarını belirterek Türk halkına minnet duygularını dile getirdi.
Türkiye'de uzun süre yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü geri dönüşleri, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gönüllü geri dönüş merkezinde devam ediyor.
GERİ DÖNÜŞ MERKEZİNDE HAREKETLİLİK
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, işlemlerinin ardından Suriye'ye geçiş yapıyor. Geri dönüş merkezindeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.
"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"
İstanbul ve Osmaniye'de yaşadığını belirten Suriyeli sığınmacı Yasemin Alale, 3 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'de çok güzel günler geçti. Şam'a gideceğim. 2 kızım var. Bayramınız mübarek olsun. Ben Türkiye'yi çok çok seviyorum. Umarım tekrar görüşürüz, umarım Şam'a gelebilirsiniz. Biz hepimiz arkadaşız" dedi.
"İYİLİKLERİNİ HİÇ UNUTMAM"
Bir diğer Suriyeli sığınmacı Nagehan Mhmod ise Türkiye'de iyi karşılandıklarını belirterek, "Türkiye'de çok günler geçti. Millet bize çok iyi baktı, yardım ettiler. İyiliklerini hiç unutmam" diye konuştu.