CHP'de Özel ve İmamoğlu'nun ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenlere şantaj ve tehdit

1 Haziran'da yapılması beklenen PM toplantısı, yeni üyelere resmi tebligat gönderilmediği için ertelendi.

Özel ve İmamoğlu'na yakın çevrelerin, il-ilçe yöneticilerine ve PM üyelerine şantaj ve tehdit içeren mesajlar gönderdiği iddia edildi.

YDK'de Kılıçdaroğlu lehine ezici çoğunluk olduğu ve olağanüstü kurultay çağrılarını engelleme yetkisinin bulunduğu öğrenildi.

CHP'de Özel ve İmamoğlu cephesinin otoritesi hızla erirken, Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki hukuki ve siyasi kozları güçleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İstinaf Mahkemesi'nin Mutlak Butlan kararı sonrası genel başkanlığa geri döndü. "Partimiz haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz" sözleri ile siyaset gündemine damga vurdu.

Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in adamları ise düğmeye bastı! Tarafsız kalan il-ilçe yöneticilerinden mevcut PM üyelerine kadar birçok isme şantaj mesajları attı. Tehdit etti.

Kılıçdaroğlu, evinin önüne inerek bahçede bekleyen Tekin ve diğer partililerle bayramlaştı.

HUKUKİ VE SİYASİ KOZLAR KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNDE



Ankara İstinaf Mahkemesi'nin "Mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de "Özel-İmamoğlu" cephesinin otoritesi hızla erimeye devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise günden güne güçleniyor. Şu an parti içerisindeki tüm hukuki ve siyasi kozlar Kılıçdaroğlu'nun elinde bulunuyor.

İhraç taleplerinin resmiyet kazanması açısından kilit rol oynayacak mevcut YDK'de "ezici" çoğunluğun Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttuğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'dan karar çıkana kadar tüm olağanüstü kurultay çağrılarını askıya alma veya reddetme yetkisine sahip olduğunu öne sürüyor. Öte yandan Özel ve İmamoğlu'na yakın bazı çevreler ise ahlaki sınırları zorlayan yöntemlerle son ana kadar parti içerisindeki gücünü muhafaza etmeye çalışıyor.