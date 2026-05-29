CHP'de Özel ve İmamoğlu'nun ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenlere şantaj ve tehdit
CHP, "Butlan" kararıyla adeta ortadan ikiye bölündü. İBB'deki yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekibi, tarafsız kalanları yanlarına çekmek için tehdit etmeye başladı. "Kılıçdaroğlu'na destek verirseniz açıklarınızı ortaya çıkarırız" diye mesajlar gönderdi.
Hızlı Özet Göster
- Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İstinaf Mahkemesi'nin Mutlak Butlan kararı sonrası CHP genel başkanlığına geri döndü.
- CHP'de Özel ve İmamoğlu cephesinin otoritesi hızla erirken, Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki hukuki ve siyasi kozları güçleniyor.
- YDK'de Kılıçdaroğlu lehine ezici çoğunluk olduğu ve olağanüstü kurultay çağrılarını engelleme yetkisinin bulunduğu öğrenildi.
- Özel ve İmamoğlu'na yakın çevrelerin, il-ilçe yöneticilerine ve PM üyelerine şantaj ve tehdit içeren mesajlar gönderdiği iddia edildi.
- 1 Haziran'da yapılması beklenen PM toplantısı, yeni üyelere resmi tebligat gönderilmediği için ertelendi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İstinaf Mahkemesi'nin Mutlak Butlan kararı sonrası genel başkanlığa geri döndü. "Partimiz haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz" sözleri ile siyaset gündemine damga vurdu.
Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in adamları ise düğmeye bastı! Tarafsız kalan il-ilçe yöneticilerinden mevcut PM üyelerine kadar birçok isme şantaj mesajları attı. Tehdit etti.
HUKUKİ VE SİYASİ KOZLAR KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNDE
Ankara İstinaf Mahkemesi'nin "Mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de "Özel-İmamoğlu" cephesinin otoritesi hızla erimeye devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise günden güne güçleniyor. Şu an parti içerisindeki tüm hukuki ve siyasi kozlar Kılıçdaroğlu'nun elinde bulunuyor.
İhraç taleplerinin resmiyet kazanması açısından kilit rol oynayacak mevcut YDK'de "ezici" çoğunluğun Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttuğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'dan karar çıkana kadar tüm olağanüstü kurultay çağrılarını askıya alma veya reddetme yetkisine sahip olduğunu öne sürüyor. Öte yandan Özel ve İmamoğlu'na yakın bazı çevreler ise ahlaki sınırları zorlayan yöntemlerle son ana kadar parti içerisindeki gücünü muhafaza etmeye çalışıyor.
Tarafsızlığını koruyan il-ilçe yöneticilerinden mevcut PM üyelerine kadar birçok isim ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenilen bu grubun hem mevki-makam vaadinde bulunduğu hem de "Kemal Bey'e destek verirseniz, geçmiş dönemlerdeki açıklarınızı basına sızdırırız" diyerek alan kazanmaya çalıştığı iddia ediliyor. 1 Haziran'da yapılması beklenen PM toplantısı, yeni PM üyelerine henüz resmi tebligat gitmediği için ertelendi.
ÖZEL VETO
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanı olarak 2 Haziran salı günü yapmayı planladığı toplantının yapılmayacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasıyla milletvekillerine iletilen bilgilendirme yazısında "TBMM CHP Grup Genel Kurulu'nun hangi tarihte yapılacağı konusunda, sorular yönetildiği ve tereddütler oluştuğu anlaşılmıştır. TBMM CHP Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi ve gündemi tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Genel Kurulu yapılmayacaktır" denildi.
Haber: Murathan Yıldırım