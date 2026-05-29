İstanbul'da fetih coşkusu: 573. yıl dönümünde Ayasofya'da mehteran havada SOLOTÜRK
Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihine damga vuran, Türk’ün şanlı geçmişine altın harflerle yazılan İstanbul’un Fethi 573’üncü yılını doldurdu. Megakentte milyonlar bugün havada, karada denizde zaferin coşkusunu yaşayacak.
İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü bugün megakentte yoğun bir programla kutlanacak.
KUTLAMA PROGRAMI BELLİ OLDU
Saat 11.00'de Beyazıt Meydanı'nda toplanılacak ve ve mehteran takımı eşliğinde Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek Ayasofya Meydanı'nda Genelkurmay Başkanlığı'nın mehteran takımı yarım saatlik bir konser verecek. Bu esnada vatandaşlara ikramlar yapılacak.
BÜYÜK CAMİLERDE AŞURE VE LOKMA DAĞITILACAK
Aziz şehitler için bin 453 hatim okundu, onların duaları yapılacak. Her ilçede büyük camilerde cuma namazı çıkışında aşure ve lokma dağıtılacak.
GÖRSEL ŞÖLEN, IŞIK ŞOV
Kutlamalar deniz ve havada da kesintisiz sürecek
15.00'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar teknelere fetih ruhuyla konvoy oluşturulacak. Yüzlerce tekne, fethin ve bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette görsel bir şölen sunacak. Sahillerde, Haliç kenarında ve Sarayburnu'nda yüzbinlerce vatandaş denizdeki bu coşkuya tanıklık edecek.
18.00'de Yenikapı'da SOLOTÜRK uçakları gösteri yapacak.
20.30'da Üsküdar Meydanı'nda Genelkurmay Koro ve Orkestrası bir konser verecek.
21.00'de İstanbul'da Valilik bir ilke imza atarak yüzlerce dronla fethi gökyüzünde canlandıracak. Dronlar 15 dakika boyunca fethi sözlü ve görsel olarak özetleyecek. Hemen ardından da gökyüzünü aydınlatacak Gecenin finalinde ise muhteşem bir havai fişek gösterisi İstanbulluları büyüleyecek. Tarihi mekanlara fotoğraf ve videolar yansıtılacak. Galata Kulesi her bayramda olduğu gibi bu bayramda da süslenecek.
Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç'te fetih ve bayramlaşma bir arada
Bu sene Rumeli Hisarı da ilk kez ışıklandırıp süslenecek. Valilik binası Sultanahmet'teki eski Marmara Üniversitesi Rektörlük binasını, tarihi surlar, İstanbul Ticaret Odası binası da fetih için özel olarak ışıklandırılacak.
ERDOĞAN KUTLAMALARA KATILACAK
Başkan Erdoğan, bugün cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na katılacak.
BAHÇELİ: FETİH EBEDİ MÜHRÜMÜZ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un Fethi'nin sadece askeri bir başarı değil, Türk-İslam medeniyetinin dünyaya vurduğu ebedi bir mühür ve küresel bir nizamın başlangıcı olduğunu vurguladı.
İSTANBUL'UN FETHİNİN 573. YIL DÖNÜMÜ
29 Mayıs 1453 sabahı, henüz 21 yaşındaki bir cihan hükümdarı tarihin seyrini değiştiren büyük yürüyüşünü zafere ulaştırdı. Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu, asırlardır “aşılamaz” denilen İstanbul surlarını aşarken yalnızca bir şehri fethetmedi; yeni bir çağın da kapısını araladı. Bizans’ın bin yıllık hakimiyetine son veren fetih, İslam dünyasında asırlardır beklenen büyük müjdenin gerçekleşmesi olarak görüldü. Haliç’e indirilen gemiler, Şahi toplarının surlarda açtığı gedikler ve Ulubatlı Hasan’ın surlara diktiği sancak, tarihin unutulmaz anları arasına adını altın harflerle yazdırdı. Fetih hazırlıkları aylar öncesinden başladı. Rumeli Hisarı’nın inşasıyla Boğaz kontrol altına alınırken, dönemin en güçlü topları Osmanlı için döküldü. Bizans’ın Haliç’i zincirlerle kapatmasına karşı geliştirilen “gemileri karadan yürütme” hamlesi ise dünya harp tarihine geçen eşsiz bir strateji olarak kayıtlara geçti.
PEYGAMBER MÜJDESİNE NAİL OLDULAR
İstanbul’un fethi, İslam dünyasında ayrı bir anlam taşıyordu. Hazreti Muhammed’in, “Konstantiniyye elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir” hadisi, asırlar boyunca Müslüman hükümdarların en büyük hedeflerinden biri oldu. Fatih Sultan Mehmet ve ordusu, bu büyük müjdeye nail olan kutlu nesil olarak tarihe geçti. İstanbul’un fethiyle birlikte Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başladı. Ticaret yolları değişti, dünya siyaseti yeniden şekillendi. Osmanlı Devleti artık yalnızca bölgesel bir güç değil, çağ açıp çağ kapatan büyük bir cihan devleti olarak anılmaya başladı. Fetihle birlikte İstanbul; ilmin, sanatın, ticaretin ve medeniyetin merkezi haline geldi. Aradan geçen asırlara rağmen İstanbul hâlâ fetih ruhunu taşıyor. Minarelerden yükselen ezanlar, surlarda yankılanan tekbirlerin mirasını yaşatırken; Ayasofya’dan Süleymaniye’ye uzanan medeniyet izleri, Fatih’in emanetinin hâlâ dimdik ayakta olduğunu gösteriyor. 573 yıl önce yazılan destan, bugün de milletin hafızasında aynı heyecan ve gururla yaşamayı sürdürüyor.