İstanbul'da fetih coşkusu: 573. yıl dönümünde Ayasofya'da mehteran havada SOLOTÜRK

KUTLAMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Saat 11.00'de Beyazıt Meydanı'nda toplanılacak ve ve mehteran takımı eşliğinde Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek Ayasofya Meydanı'nda Genelkurmay Başkanlığı'nın mehteran takımı yarım saatlik bir konser verecek. Bu esnada vatandaşlara ikramlar yapılacak.

BÜYÜK CAMİLERDE AŞURE VE LOKMA DAĞITILACAK



Aziz şehitler için bin 453 hatim okundu, onların duaları yapılacak. Her ilçede büyük camilerde cuma namazı çıkışında aşure ve lokma dağıtılacak.

İstanbul’da fetih coşkusu

GÖRSEL ŞÖLEN, IŞIK ŞOV

Kutlamalar deniz ve havada da kesintisiz sürecek

15.00'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar teknelere fetih ruhuyla konvoy oluşturulacak. Yüzlerce tekne, fethin ve bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette görsel bir şölen sunacak. Sahillerde, Haliç kenarında ve Sarayburnu'nda yüzbinlerce vatandaş denizdeki bu coşkuya tanıklık edecek.

18.00'de Yenikapı'da SOLOTÜRK uçakları gösteri yapacak.

20.30'da Üsküdar Meydanı'nda Genelkurmay Koro ve Orkestrası bir konser verecek.

21.00'de İstanbul'da Valilik bir ilke imza atarak yüzlerce dronla fethi gökyüzünde canlandıracak. Dronlar 15 dakika boyunca fethi sözlü ve görsel olarak özetleyecek. Hemen ardından da gökyüzünü aydınlatacak Gecenin finalinde ise muhteşem bir havai fişek gösterisi İstanbulluları büyüleyecek. Tarihi mekanlara fotoğraf ve videolar yansıtılacak. Galata Kulesi her bayramda olduğu gibi bu bayramda da süslenecek.

Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç'te fetih ve bayramlaşma bir arada

Bu sene Rumeli Hisarı da ilk kez ışıklandırıp süslenecek. Valilik binası Sultanahmet'teki eski Marmara Üniversitesi Rektörlük binasını, tarihi surlar, İstanbul Ticaret Odası binası da fetih için özel olarak ışıklandırılacak.

ERDOĞAN KUTLAMALARA KATILACAK

Başkan Erdoğan, bugün cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na katılacak.

BAHÇELİ: FETİH EBEDİ MÜHRÜMÜZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un Fethi'nin sadece askeri bir başarı değil, Türk-İslam medeniyetinin dünyaya vurduğu ebedi bir mühür ve küresel bir nizamın başlangıcı olduğunu vurguladı.