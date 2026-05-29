CHP'li Özel'den sosyal medya gaspı! Başvuru sonrası META kabul etti: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP'de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi 2023 kurultayının iptaline 'mutlak butlan' kararı verdi.

Özgür Özel, mahkeme kararına rağmen CHP'nin 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesaplarını devretmedi.

Kılıçdaroğlu ekibi sosyal medya platformlarının ABD merkezlerine yazı yazarak hesapların devredilmesini talep etti.

META şirketi Facebook hesaplarının devredilmesini kabul ederken, diğer platformlarla ilgili değerlendirme sürüyor.

Kılıçdaroğlu ekibi, hesapları korsan olarak kullanan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Bağımsız yargı organlarının verdiği kararı tanımayan Özgür Özel'in CHP'nin sosyal medya hesaplarını teslim etmediği ortaya çıktı. CHP'nin resmi X hesabının Özgür Özel'i CHP Genel Başkanı olarak tanıtmaya devam ettiği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun takip etmediği görüldü.

CHP'li Özel sosyal medya hesaplarını teslim etmiyor.



HESAPLAR DEVREDİLMEDİ



