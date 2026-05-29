CHP'li Özel'den sosyal medya gaspı! Başvuru sonrası META kabul etti: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
Bağımsız yargı organlarının verdiği kararı tanımayan Özgür Özel'in CHP'nin sosyal medya hesaplarını teslim etmediği ortaya çıktı. CHP'nin resmi X hesabının CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel'i gösterdiği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun takip etmediği görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Özel’i sosyal medyadan da tahliye etmek için harekete geçti. META'nın yapılan başvuru sonrası Facebook hesaplarının devredilmesini kabul etti.
HESAPLAR DEVREDİLMEDİ
Kılıçdaroğlu ekibinin talebine rağmen 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı hâlâ devredilmedi.
ÖZEL'DEN SOSYAL MEDYA GASPI
Özel ekibi, Kılıçdaroğlu ekibinin talebine olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. Butlan kararına rağmen milyonlarca takipçili hesaplardan 25 Mayıs'a kadar Özgür Özel'in mesajları paylaşılmaya devam edildi. Özel'den "Genel Başkan" ünvanıyla bahsedildi. Kılıçdaroğlu'nun açıklama ve programlarına hiç yer verilmedi. Partinin yüz binlerce üyesine mesaj gönderdiği SMS bilgilendirme sistemi de Özgür Özel'e çalışırken, partinin taşra teşkilatları ile irtibat kurduğu WhatsApp gruplarının kontrolü de Özel ekibinde.
ABD'YE YAZI YAZILDI
Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel'i sosyal medyadan da tahliye etmek için harekete geçti. Platformların ABD'de bulunan merkezlerine yazı yazıldı. Platformlara, yetkinin Genel Merkez'de olduğu, sosyal medya hesaplarının kendilerine devredilmesini istedi. Yeni Şafak'ın haberine göre, ilk dönüşü Facebook ve Instagram'ın sahibi olan META yaptı.
Şirket Facebook hesaplarının devredilmesini kabul etti. Diğer platformlarla ilgili değerlendirme sürüyor. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu ekibi, hesapları korsan olarak kullanan ve devretmeyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada 21 Mayıs perşembe günü "mutlak butlan" kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin verdiği karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan koltuğuna oturdu.