Karadeniz'den Gabar'a yerli enerjide rekor seviye: Günlük üretim 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor

TPAO, Diyarbakır Havzası'nda 6 milyar varili aşan kaya petrolü ve kaya gazı potansiyeli tespit etti ve bu yıl üretim safhasına geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell ve TotalEnergies gibi uluslararası enerji şirketleriyle Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Şırnak Gabar Dağı'nda 2021'de keşfedilen 150 milyon varillik petrol rezervinden günlük 80 bin varil üretim yapılıyor ve yıl sonu hedefi 100 bin varil olarak belirlendi.

Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda 785 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi ve şu anda günlük 9,5 milyon metreküp üretimle 4 milyon evin ihtiyacı karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde keşfedilen Karadeniz doğal gazından bugüne kadar 6 milyar metreküp üretim yapılarak 2 milyar dolar gelir elde edildi.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "enerjide tam bağımsızlık" hedefi ile keşfine öncülük ettiği Karadeniz'deki doğal gaz ve Gabar'daki petrol, enerjide yeni bir dönemin kapılarını araladı. Karadeniz gazının ilk üretime başlamasından bu yana geçen sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık üretim gerçekleşirken, Gabar'daki petrol üretimi ise rekor seviyelere ulaştı.

Böylece bugüne kadar toplamda 2 milyar dolar değerinde 6 milyar metreküp doğalgaz üretilmiş oldu. Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkesinin sahibi olduğu derin deniz sondaj ve sismik gemileri Karadeniz'de boy göstermeye devam ediyor. Halihazırda Yıldırım, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri Karadeniz'de görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz 2020'de Karadeniz'deki dev doğal gaz keşfini tüm kamuoyuna müjdelerken Karadeniz gazı ilk kez Eylül 2023'te sisteme verilmeye başlandı. 2023 sonuna kadar 337 milyon metreküp, 2024'te 1 milyar 660 milyon metreküp, 2025'te ise 3 milyar metreküp gaz üretilirken mayıs 2026 itibariyle de bu yıl üretilen miktar 1 milyar metreküpe ulaştı.

TOPLAM KEŞİF 785 MİLYAR METREKÜP

Muhalefet partileri keşfi bir "yalan" olarak nitelerken buna en güzel cevabı üretim ve gelir rakamları verdi. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan 785 milyar şu an spot piyasadaki değeri ise 250 milyar dolara ulaşıyor.

Bugün gelinen nokta itibariyle üretimde birinci faz tamamlanırken günlük 9.5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. Böylece 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacı şu an Karadeniz sahasından karşılanıyor.

Faz-2 kapsamında ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi devreye alınacak. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

Böylece 16-17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğal gaz kullanırken Faz-3 ile birlikte hanelerin yüzde 80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak.