AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kayıp İlker P. ve Oğuz K.'yi bulmak için Kelkit Çayı boyunca arama çalışması yürütüyor.

Kazada akıntıya kapılan amca çocukları Atakan K. ve Furkan K. çay içindeki adaya çıkarak Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akıntıya kapılan gençlerden amca çocukları Atakan K. ile Furkan K., yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başarmış, Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından botla bulundukları yerden kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrikli bisikletin Kelkit Çayı'na düşmesi sonucu 2 genç kayboldu ve arama çalışmaları sürüyor.( Haberde yer alan fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

HAVADAN VE SUDAN ARAMA

Akıntıya kapılan İlker P. ile Oğuz K.'yi bulmak için başlatılan arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bölgede görev yapan AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri Kelkit Çayı boyunca çalışma yürütürken; AFAD ekiplerinin dron ile havadan tarama yaparak botlarla da su yüzeyinde arama gerçekleştirdiği öğrenildi.