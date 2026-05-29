Kelkit Çayı'na düşen 2 kayıp genç için arama çalışmaları devam ediyor: Kazadan önceki son kareleri ortaya çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde elektrikli bisikletle gezerken Kelkit Çayı’na düşen 4 arkadaştan ikisi akıntıdan kurtularak çay ortasındaki adaya sığındı ve itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı. Akıntıya kapılan İlker P. ile Oğuz K.’yi arama çalışmaları ise AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor. Dron ve bot destekli aramalar devam ederken, gençlerin kazadan kısa süre önce elektrikli bisiklet üzerinde çektirdikleri son fotoğraf ortaya çıktı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan 2 genci arama çalışmaları sürerken, arkadaş grubunun kazadan kısa süre önce elektrikli bisiklet üzerinde çektirdikleri son fotoğraf ortaya çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANA KARŞI YARIŞTI

Elektrikli bisiklete binen 4 arkadaş, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kelkit Çayı'na düştü.

Akıntıya kapılan gençlerden amca çocukları Atakan K. ile Furkan K., yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başarmış, Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından botla bulundukları yerden kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrikli bisikletin Kelkit Çayı'na düşmesi sonucu 2 genç kayboldu ve arama çalışmaları sürüyor.( Haberde yer alan fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

HAVADAN VE SUDAN ARAMA

Akıntıya kapılan İlker P. ile Oğuz K.'yi bulmak için başlatılan arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bölgede görev yapan AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri Kelkit Çayı boyunca çalışma yürütürken; AFAD ekiplerinin dron ile havadan tarama yaparak botlarla da su yüzeyinde arama gerçekleştirdiği öğrenildi.

4 arkadaşın kazadan kısa süre önce elektrikli bisiklet üzerinde çektirdikleri son fotoğraf ortaya çıktı.

SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, 4 arkadaşın kazadan önce elektrikli bisiklet üzerinde birlikte çektirdiği son fotoğraf da ortaya çıktı.

Simla Öğütcü
Simla Öğütcü

