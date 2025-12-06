SON DAKİKA
Kendi takımına oynadı 475 bin TL kazandı

Antalyaspor eski yöneticisi Emrah Çelik'in görevde bulunduğu dönemde kendi takımının maçlarına yüksek tutarlı bahis oynadığı iddia edildi. Belgelerde, 3 Mart 2023'teki Kayserispor- Antalyaspor karşılaşmasına "Antalyaspor 4-0 kazanır" seçeneğiyle oynanan bir kupondan 475 bin TL kazanç sağlandığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi :06 Aralık 2025
Kendi takımına oynadı 475 bin TL kazandı

Antalyaspor eski yöneticisi Emrah Çelik'in görevde bulunduğu dönemde kendi takımının maçlarına yüksek tutarlı bahis oynadığı iddia edildi. Belgelerde, 3 Mart 2023'teki Kayserispor- Antalyaspor karşılaşmasına "Antalyaspor 4-0 kazanır" seçeneğiyle oynanan bir kupondan 475 bin TL kazanç sağlandığı öne sürüldü.


SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin tamamı açıklandı. Alassane Ndao da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. Ndao 12 ay men cezası aldıktan sonra Konya'dan ayrılmıştı. Konyaspor, Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetme kararı aldı. Manisa FK ve Göztepe kulüplerinin de bahis skandalına karışan oyuncularıyla yolları ayırmaya hazırlandıkları öğrenildi.

