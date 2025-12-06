Duran’a UEFA’dan iki maç ceza

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Jhon Duran'a iki maçlık ceza verdi. Alınan karara göre Kolombiyalı forvet, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.



Cezaya gerekçe olarak, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Ferencvaros ile oynadığı mücadelede Duran'ın 90. dakikada gördüğü kırmızı kart gösterildi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken, Jhon Duran'ın oyundan atılması Fenerbahçe'yi son anlarda 10 kişi bırakmıştı.

UEFA'nın disiplin kararı sonrası Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde kritik öneme sahip iki maçta golcüsünden yararlanamayacak. Jhon Duran, Ferencvaros maçının son dakikalarında Raemaekers'e yaptığı hareketle kırmızı görmüştü.