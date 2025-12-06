SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Duran’a UEFA’dan iki maç ceza

Fenerbahçeli Jhon Duran’a Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı UEFA’dan iki maçlık ceza verildi... Duran, Avrupa Ligi’nde kritik Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında sahaya çıkamayacak

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2025
Duran’a UEFA’dan iki maç ceza

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Jhon Duran'a iki maçlık ceza verdi. Alınan karara göre Kolombiyalı forvet, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Cezaya gerekçe olarak, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Ferencvaros ile oynadığı mücadelede Duran'ın 90. dakikada gördüğü kırmızı kart gösterildi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken, Jhon Duran'ın oyundan atılması Fenerbahçe'yi son anlarda 10 kişi bırakmıştı.
UEFA'nın disiplin kararı sonrası Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde kritik öneme sahip iki maçta golcüsünden yararlanamayacak. Jhon Duran, Ferencvaros maçının son dakikalarında Raemaekers'e yaptığı hareketle kırmızı görmüştü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete’de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack’ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi Türkiye yakında alacak dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
Kadın elinin değdiği yerde huzur olur | Başkan Erdoğan’dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco’dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe’den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere’ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı