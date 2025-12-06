SON DAKİKA
Cimbom’dan son nefeste zafer: Osimhen röveşatayla üç puanı getirdi

Lider Galatasaray, Samsun önünde tam 2 puan gidiyor derken sahneye Osimhen çıktı... 90+2’de attığı müthiş röveşata golüyle galibiyeti getirdi. Cimbom nefes kesen maçın ilk yarısında Sane ve Osimhen ile 2-0'ı yakaladı. Ama Samsun 2. yarı geri döndü. Karadeniz ekibi Musaba ve Emre ile skoru 2-2'ye getirdi. Ancak uzatmada Osimhen bir mucizeye imza attı.

Galatasaray evinde Samsunspor'u 3-2 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Sarı-Kırmızılılar henüz 8. dakikada öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahasına giren Sane topu yerden uzak köşeye yolladı: 1-0...

2. YARIDA MÜTHİŞ HEYECAN
30. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Günü başarılı ismi Leroy Sane driblingle topu taşıdı. Aradan Osimhen'e bıraktı. Nijeryalı yıldız dar açıdan yaptığı vuruşla kaleci Okan'ı avladı: 2-0. İlk 45 dakika Galatasaray'ın iki farklı üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Samsunspor baskılı başladı. 56. dakikada Emre Kılınç'ın içeriye çevirdiği topu Musamba tamamladı: 2-1. 88'de Emre Kılınç'ın çaprazdan vuruşu Osimhen'in de ayağına çarpıp ağlarla buluştu: 2-2. Galatasaray'da sahneye 90+2'de Victor Osimhen çıktı. Nijeryalı yıldız, ceza sahası içinde yaptığı rövaşatayla skoru belirledi: 3-2.
Cimbom, Samsun'u son dakika golüyle yenerek kritik bir galibiyet elde etti.


Galatasaray, Samsunspor karşısında 6 isabetli şut buldu. Bunların 3'ünü golle sonuçlandırdı.

