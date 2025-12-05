Türkiye kupası’nda grup kuraları çekilecek!

PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye Kupası’nda grup kuraları bugün saat 15.00’te çekilecek. Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Samsun’un yanı sıra 4. eleme turunu geçen 19 takım katılacak. Gruplardaki ilk maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları dün sona erdi. Gözler bugün çekilecek grup kuralarına çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak. Kupanın favorilerinden Trabzonspor, 4. turda evinde Van Spor'u 2-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırmaya başarmıştı. Bordo-Mavililer, kupada son iki finali kaybetti. 2009-2010 sezonu ile birlikte Ziraat Bankası'nın sponsor olması ile Ziraat Türkiye Kupası adını aldı. Organizasyonda G.Saray 19 kez bu kupayı müzesine taşırken, Beşiktaş 11, Trabzon 9, F.Bahçe ise 7 defa kupayı kazandı. Altay, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaelispor 2'şer, Kayserispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da 1'er kez kupa sevinci yaşayan takımlar oldu.


İLK MAÇLAR 23 ARALIK'TA

Türkiye Kupası'nda gruplar bugün belli olacak. Gruplardaki ilk maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. 4. maçlar ise 3-4-5 Mart'ta sonuçlanacak ve eleme turuna geçilecek... Federasyon, kupada çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının tarihlerinin daha sonra ilan edileceğini açıkladı.


İŞTE TORBALAR


Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

1. Torba 2. Torba 3. Torba 4. Torba
Galatasaray Trabzonspor Kocaelispor Boluspor
Fenerbahçe Ç. Rizespor Gençlerbirliği Iğdır FK
Samsunspor Konyaspor Karagümrük Keçiörengücü
Beşiktaş Alanyaspor Bodrum FK Bey. Yeni Çarşı
Başakşehir Gaziantep FK İstanbulspor Fethiyespor
Eyüpspor Antalyaspor Erzurumspor Aliağa FK

