Müthiş motivasyon: Toplantı odasına astırdı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşanan olayları gündeme getirmiş ve zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, "Saha içinde yaşananları herkes gördü. Canımızı zor kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız. Galatasaray birleşecek" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalardan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk'un Kemerburgaz'daki tesislerin toplantı odasına derbideki olay fotoğraflarını astırdığı öne sürüldü. Buruk'un Kazımcan Karataş'ın yaralı yüzünün, Milan Skriniar'ın Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'ya yaptığı faulün ve Jhon Duran'ın gol sevincini toplantı odasına astırdığı ve bu şekilde oyuncularını motive ettiği öğrenildi. Okan hocanın bu fotoğrafları Süper Lig sona erene kadar toplantı odasında tutacağı ve bu şekilde öğrencilerini motivasyon anlamında güçlü tutmak istediği gelen haberler arasında.

LİDERİN KONUĞU SAMSUNSPOR

Galatsaray, Süper Lig'in 15. haftasında bugün Samsunspor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki maç saat 20.00'de başlayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik maçta takımlarının yanında olamayacak. Victor Osimhen ile Lucas Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

OSİMHEN'İN TAKSİTLERİ BİTİYOR

Galatsaray, Victor Osimhen transferinin ödemelerini önemli ölçüde kapattı. İtalyan ekibi Napoli'ye sadece 17,5 milyon Euro ödeme kaldı. Kalan ödeme de belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak, böylece kulübün Mart 2026 itibarıyla Osimhen'in bonservisine dair tüm yükümlülükleri tamamlanmış olacak.

ASLAN'IN MAÇI TÜRKMEN'İN

Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı maçta Mehmet Türkmen düdük çalacak.



Okan Buruk bu sezon 19 maçta 13 galibiyet alırken sadece 3 kez kaybetti.