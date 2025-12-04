PODCAST CANLI YAYIN
Sarı-Lacivertliler, ÇBK Mersin'i devirerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Kanarya Ankara’da oynanan maçta devreyi 47-45 geride kapatmasına rağmen 27 sayı farkla galip gelerek kupayı 14. kez müzesine götürdü.

Giriş Tarihi :04 Aralık 2025
Sarı-Lacivertliler, ÇBK Mersin’i devirerek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı

Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Çimsa ÇBK Mersin'i 104-77 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası sahibi Çimsa ÇBK Mersin arasındaki maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi. ÇBK Mersin, soyunma odasına 47-45 önde gitti. 3.periyotta dizginleri ele alan Kanarya 19-5'lik seri yakalayarak son 10 dakikaya 73-59 önde girerken karşılaşmadan da 104-77 galip ayrıldı. Fenerbahçe, üst üste 2'nci, toplamda da 14. kez kupayı müzesine götüren takım oldu.

