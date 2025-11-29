Ertuğrul Doğan: Trabzonspor yeniden zirveye çıkacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün dergisine şehrin ve taraftarın sabırlı olması durumunda Bordo-Mavili ekibin yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline geleceğini belirtti. "Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor, doğru yoldayız" diyen Doğan, "Bu şehir, bu taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline gelecek" ifadelerini kullandı. Ertuğrul Doğan kulüp dergisine özel açıklamalarda bulundu.