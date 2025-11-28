Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda WFatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik idman ile tamamlandı.