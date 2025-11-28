PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak tamamlandı.

28 Kasım 2025
