Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda WFatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik idman ile tamamlandı.