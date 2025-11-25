Son 3 maçını kazanan Galatasaray kritik sınavda sahasında Union SG:’yi ağırlıyor

AVRUPA'DAKİ gururumuz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bugün evinde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile mücadele edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Belçika ekibi Union SG. ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 28. sırada bulunuyor.

BELÇİKA EKİPLERİNİ YENEMEDİ

GALATASARAY, Union Saint-Gilloise ile UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç karşılaşmadı. Aslan, Belçika takımlarıyla ise 8 kez oynadı. Club Brugge ve Anderlecht ile yaptığı maçlarda Aslan, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Union SG. ise Türk ekiplerinden Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 3 maçın 1'ini kazanırken, 2'sini kaybetti. Belçika Ligi'nde 15 karşılaşmaya çıkan Union, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 36 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Belçika ekibi ligde son olarak evinde Cercle Brugge'u 2-0'lık skorla yendi.



İLK TÜRK TAKIMI OLACAK



GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettikten sonra, Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Cimbom, Union Saint-Gilloise maçından galip ayrılması durumunda Devler Ligi'nde üst üste 4 maç kazanan ilk Türk takımı olacak.



21 MAÇIN 18'İNİ KAYBETMEDİ



Aslan'ın UEFA organizasyonlarında iç sahada yaptığı son 21 maçın 18'inde bileği bükülmedi. Cimbom, 21 maçta 12 galibiyet aldı. 3 kez kaybetti.



ICARDİ: DERBİYE SONRA BAKARIZ



Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarınki (bugünkü) maça odaklanıyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için en üst seviyede devam etmek istiyoruz. Büyük bir takımımız ve büyük bir şansımız var. Bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Konsantre olacağımız şey bu. Daha sonra derbiye bakarız" şeklinde konuştu



BİR HAYALİMİZ VAR



GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Union SG. maçı öncesinde konuştu. Buruk, "Hayallerimize yürümek için Galatasaraylılar ve tüm Türkiye için kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Liglerinde liderler. PSV'ye karşı kazandılar ve sonraki 3 maçta yenildiler. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir sebep yok" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Oyuncularıma güveniyorum. Çok özel oyuncular, özel insanlar. Gençlerbirliği maçının 2. yarısında da gösterdik, biz sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız" açıklamasını yaptı.



OSİMHEN VE LEMİNA YOK



G.SARAY'DA son antrenmana Victor Osimhen ve Mario Lemina katılmadı. İki yıldız salon çalışmalarına devam ediyor. İdmana çıkmayan Singo ve Yunus Akgün de Union SG. maçında forma giyemeyecek.