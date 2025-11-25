PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Son 3 maçını kazanan Galatasaray kritik sınavda sahasında Union SG:'yi ağırlıyor

Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’i hedefleyen temsilcimiz G.Saray, saat 20.45’te Belçika temsilcisi Union SG ile karşılaşacak. Aslan kazanırsa ilk 24’ü büyük oranda garantileyecek

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2025
Son 3 maçını kazanan Galatasaray kritik sınavda sahasında Union SG:’yi ağırlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AVRUPA'DAKİ gururumuz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bugün evinde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile mücadele edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Belçika ekibi Union SG. ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 28. sırada bulunuyor.

BELÇİKA EKİPLERİNİ YENEMEDİ
GALATASARAY, Union Saint-Gilloise ile UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç karşılaşmadı. Aslan, Belçika takımlarıyla ise 8 kez oynadı. Club Brugge ve Anderlecht ile yaptığı maçlarda Aslan, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Union SG. ise Türk ekiplerinden Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 3 maçın 1'ini kazanırken, 2'sini kaybetti. Belçika Ligi'nde 15 karşılaşmaya çıkan Union, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 36 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Belçika ekibi ligde son olarak evinde Cercle Brugge'u 2-0'lık skorla yendi.


İLK TÜRK TAKIMI OLACAK


GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettikten sonra, Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Cimbom, Union Saint-Gilloise maçından galip ayrılması durumunda Devler Ligi'nde üst üste 4 maç kazanan ilk Türk takımı olacak.


21 MAÇIN 18'İNİ KAYBETMEDİ


Aslan'ın UEFA organizasyonlarında iç sahada yaptığı son 21 maçın 18'inde bileği bükülmedi. Cimbom, 21 maçta 12 galibiyet aldı. 3 kez kaybetti.


ICARDİ: DERBİYE SONRA BAKARIZ


Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarınki (bugünkü) maça odaklanıyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için en üst seviyede devam etmek istiyoruz. Büyük bir takımımız ve büyük bir şansımız var. Bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Konsantre olacağımız şey bu. Daha sonra derbiye bakarız" şeklinde konuştu


BİR HAYALİMİZ VAR


GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Union SG. maçı öncesinde konuştu. Buruk, "Hayallerimize yürümek için Galatasaraylılar ve tüm Türkiye için kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Liglerinde liderler. PSV'ye karşı kazandılar ve sonraki 3 maçta yenildiler. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir sebep yok" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Oyuncularıma güveniyorum. Çok özel oyuncular, özel insanlar. Gençlerbirliği maçının 2. yarısında da gösterdik, biz sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız" açıklamasını yaptı.

OSİMHEN VE LEMİNA YOK


G.SARAY'DA son antrenmana Victor Osimhen ve Mario Lemina katılmadı. İki yıldız salon çalışmalarına devam ediyor. İdmana çıkmayan Singo ve Yunus Akgün de Union SG. maçında forma giyemeyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin kasası olarak bilinen Fatih Keleş’in abisi milyonlarca TL’nin kuryesi çıktı!
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: Önemli bir adım olarak görüyorum
Emlak vergisinde ikinci taksit süresi doluyor: Kimler ödeme yapmayacak?
’Terörsüz Türkiye’ komisyonu İmralı’ya gitti: Olumlu sonuçlar alındı
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ’cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Elektrikte yeni tarife başlıyor | 2026’da 4 bin kWh’yi aşan aboneler destekten çıkacak
Başkan Erdoğan’dan Güney Kore Devlet Başkanı ve eşi onuruna yemek!
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı’dan döndü! Tutanak bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
Ernest Muçi piyangosu! Başakşehir - Trabzonspor: 3-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
Gürsel Tekin İmamoğlu üzerinden CHP’yi topa tuttu: Belediyeler itirafçılarla bağını koparmadı
İkbal’in mezarında skandal: Tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
24 Kasım öğretmen ataması sonuç ekranı! MEB bugün açıklıyor: 15 bin atama listesi
Başkan Erdoğan’dan kritik temas: Putin ile görüştü!
CHP’de 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özel’e temiz siyaset mektubu
Fenerbahçe’de 1 transfer 1 ayrılık!
Başkan Erdoğan’dan komisyonun İmralı’ya gidişine ilişkin açıklama: Terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar
Parti yolsuzluktan arınsın diyenlere cadı avı mı? CHP’li vekil Meclis’te CHP ve Halk TV’ye saydırdı | Ali Mahir Başarır iddiası
X’in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Ekosistem hala canlı! İBB’yi Silivri’deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu’ndan talimat alıyor Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor KIZILELMA F-16’ya İsrail Türkiye’ye kilitlendi! Oyunun kurallarını değiştiren an KIZILELMA F-16'ya İsrail Türkiye'ye kilitlendi! "Oyunun kurallarını değiştiren an" Berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı! Berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı! TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ’cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular Uludağ’daki yangında can veren Usta ailesinin yakınlarına 10 milyon dolarlık tazminat şoku Uludağ’daki yangında can veren Usta ailesinin yakınlarına 10 milyon dolarlık tazminat şoku Kartal’da yine hüsran! Beşiktaş - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCUI Kartal'da yine hüsran! Beşiktaş - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCUI