Trabzonspor’un gollerinin yarısı kafa vuruşuyla geldi!

TRABZONSPOR attığı kafa golleriyle dikkatleri çekiyor. Fırtına, attığı gollerin 7'sini kafa vuruşuyla buldu. Ligde 18 gol atan Bordo-Mavililer'de söz konusu goller 7 oyuncudan gelirken, Karadeniz ekibinde hücum zenginliği ön plana çıkıyor. Paul Onuachu 8 golle takımın en skorer ismi olurken, Felipe Augusto 5 golle onu takip etti. Savic, Zubkov, Sikan, Olulai ve Okay Yokuşlu birer golle skora katkı verdi. Trabzon-spor'da 8 golle takımın en golcü ismi olan Onuachu, gollerin yarısını kafa vuruşuyla attı. Nijeryalı forvet hava toplarındaki etkinliği ile takıma önemli katkı sunarken, Augusto, Savic ve Sikan da kafa ile gol atan oyuncular oldu.



SAVİC'TEN GÜZEL HABER



TRABZONSPOR, Başakşehir maçı hazırlıklarını dün sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanımız, taktik çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana sakatlığını atlatan Batagov'dan sonra Savic de katıldı. Savic ve Batagov'un durumu bugün yapılacak kontroller sonrası netleşecek.



TEKKE'NİN BÜYÜK SİLAHI



Paul Onuachu, Fatih Tekke'nin hücumdaki en büyük silahı.