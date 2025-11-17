PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş, Portekiz ekibiyle farklı bir anlaşma yapabilir

Rafa Silva’nın transferi için Benfica ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, para istemeyip Gedson ve Orkun’dan kalan borçlarının azaltılmasını teklif edecek

Giriş Tarihi :17 Kasım 2025
Beşıktaş'ta son dönemin ana gündem maddesi olan Rafa Silva ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Menajerinin Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini açıkladığı Portekizli yıldız için Siyah-Beyazlılar'ın Benfica ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Devre arasında Portekizli futbolcu ile yollarını ayırmak isteyen yönetimin Benfica'ya Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü transferlerinden kalan borcu azaltmak amacıyla "Rafa Silva'dan para almayalım, siz de borçtan düşün teklifi" yapacağı da gelen haberler arasında. Portekiz ekibiyle yapılan görüşmelerin ilerleyen günlerde hız kazanması bekleniyor. Siyah-Beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'nın devre arasına kadar olan bölümde forma giymesi halinde nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Bu sezon 16 maçta forma giyen Rafa 5 gol, 3 asiste imza attı.
Bu sezon 16 resmi karşılaşmada forma giyen Rafa Silva 5 gol, 3 asistle 8 gole direkt katkı sağlamayı başardı.

