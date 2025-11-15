Galatasaray’da Osimhen fırtınası! Devler Ligi ve milli takımda gol yağdırıyor

GALATASARAY'IN Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen skorer performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılı takımın Devler Ligi'nde Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği maçta yaptığı hat-trick ile galibiyetin mimarı olan yıldız golcü, mesaisine milli formayla da devam ediyor.

Yıldız futbolcu ülkesi Nijerya'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Lemina'nın da forma giydiği Gabon'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı 2 golle takımının aldığı galibiyette önemli rol oynadı. Milli formayla çıktığı 45. maçta 31. kez gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu performansıyla ülkesinin en önemli gol silahı konumunda. Son 3 resmi maçta ise 5 gol kaydeden yıldız futbolcunun bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta ise 9 golü bulunuyor.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI



Milli ara nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un verdiği 4 günlük izin sona eren Sarı-Kırmızılılar 22 Kasım'da oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmana dinamik ısınmayla başlayan Galatasaraylı futbolcular ardından pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çiftle kale maç ile sona erdi.



ASLAN'IN EN BÜYÜK KOZU



Geçen sezon kazanılan şampiyonluklarda büyük emeği olan Osimhen bu sezon da teknik direktör Okan Buruk'un hücumda en güvendiği isim konumunda.



SACHA BOEY'A YAKIN TAKİP



DEVRE arası transfer dönemi yaklaşırken Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın geçen yıl 30 milyon euro'ya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Sarı-Kırmızılı ekibe geri dönebilir. Fransız sağ beki geçtiğimiz yaz transfer döneminde de elinden çıkartmak isteyen Alman devi, ocak ayında da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. BILD ve Sky Sports DE'nin haberlerine göre; Galatasaray, Sacha Boey ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Bayern Münih ise Sacha Boey'den bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor.