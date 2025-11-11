Galatasaray’dan PFDK sevkleriyle ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü futbolcuları Eren Elmalı ve Metehan Balcı'nın bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Bildiride, "Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır. Kulübümüz olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Adaletin ve temiz rekabetin yanındayız"dendi.