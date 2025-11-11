PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray’dan PFDK sevkleriyle ilgili açıklama

Galatasaray, futbolcuları Eren Elmalı ve Metehan Balcı’nın bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK’ya sevk edilmesi sonrası yazılı açıklama yaptı. Kulüpten yapılan duyuruda, sürecin titizlikle takip edildiği vurgulanarak, “Adaletin ve temiz rekabetin yanındayız” ifadelerine yer verildi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2025
Galatasaray Kulübü futbolcuları Eren Elmalı ve Metehan Balcı'nın bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Bildiride, "Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır. Kulübümüz olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Adaletin ve temiz rekabetin yanındayız"dendi.

