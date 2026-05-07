Bakan Gürlek, Gökhan Böcek'in Antalya'daki soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere beyanda bulunduğunu teyit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli konumunda olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konulduğu bildirildi.

Son dakika: Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Uşak ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı.

ANTALYA SORUŞTURMASI: GÖKHAN BÖCEK İTİRAFÇI OLDU

Antalya'da devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçlerine değinen Bakan Gürlek, Muhittin Böcek'in ikinci kez tutuklandığını hatırlatarak, oğlu Gökhan Böcek ile ilgili önemli bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Gürlek, şunları söyledi:

"Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını biliyorum. Bu konuda bir beyanda bulundu. Avukatıyla birlikte adliyeye giderek bildiklerini anlatmıştır. Dosyaya zaten evraklar girmiştir."

Bakan Gürlek, Muhittin Böcek'in şu an için bir beyanının olmadığını ancak yargılama sürecinin devam ettiğini belirtti.