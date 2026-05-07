Son dakika: Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Uşak ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı.
ANTALYA SORUŞTURMASI: GÖKHAN BÖCEK İTİRAFÇI OLDU
Antalya'da devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçlerine değinen Bakan Gürlek, Muhittin Böcek'in ikinci kez tutuklandığını hatırlatarak, oğlu Gökhan Böcek ile ilgili önemli bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Gürlek, şunları söyledi:
"Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını biliyorum. Bu konuda bir beyanda bulundu. Avukatıyla birlikte adliyeye giderek bildiklerini anlatmıştır. Dosyaya zaten evraklar girmiştir."
Bakan Gürlek, Muhittin Böcek'in şu an için bir beyanının olmadığını ancak yargılama sürecinin devam ettiğini belirtti.
UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM TAŞLARINI DÖKÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uşak merkezli soruşturmaya da değinen Bakan Gürlek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın durumuna açıklık getirdi. Yalım'ın mal varlığına el konulduğunu ve soruşturmanın "yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve örgüt kurma" suçlamalarıyla sürdüğünü belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Özkan Yalım'ın da bugün sabah saatlerinde etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duydum. Şahıs kendi dilekçesiyle veya avukatı aracılığıyla 'etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum' diyerek başvuruyor."
"SAMİMİ BEYANLAR SOMUT DELİLLERLE DESTEKLENMELİ"
Etkin pişmanlık sisteminin işleyişi hakkında da bilgi veren Bakan Gürlek, her beyanın doğrudan tahliye getirmeyeceğini vurguladı. Bakan, "Savcımız şahsın samimi olduğuna kanaat getirirse değerlendirir. Ancak bu beyanların baz istasyonu kayıtları, MASAK trafiği ve somut delillerle desteklenmesi, yani delillendirilmesi gerekir." dedi.
SORUŞTURMALAR GENİŞLİYOR
Özellikle CHP içindeki "para trafiği" iddiaları ve belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarıyla ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, MASAK raporlarının tamamlanmasının beklendiğini ve operasyonun genişleyip genişlemeyeceğine tamamen iddia makamının (savcılığın) karar vereceğini sözlerine ekledi.
