Oktay Kaynarca'yı şoke eden anlar! "Bu deyimi ilk kez duyuyorum" dedi: Sosyal medyada gündem oldu

Atv ekranlarının fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"de 5 bin TL değerindeki baraj sorusunda beklenmedik bir an yaşandı. Çok yaygın kullanılan bir deyimle ilgili soruya "İlk defa duyuyorum" yanıtını veren yarışmacı, Oktay Kaynarca'yı hayrete düşürdü. Kararsız kalan yarışmacı, doğru cevabı ancak seyirci jokeri sayesinde bulabildi.

  • Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunu Göksel Tanır, 5 bin TL'lik 'Hindi gibi kabarmak' deyimi sorusunda seyirci joker hakkını kullandı.
  • Yarışmacının basit bir deyim sorusunda duraksayıp 'Bunu daha önce hiç duymadım' demesi sunucu Oktay Kaynarca'yı şaşırttı ve sosyal medyada gündem oldu.
  • Göksel Tanır 100 bin TL'lik Michael Jordan ve Stacey King sorusunda hem ayrı yarıya hem de çift cevap jokerini kullandı.
  • Yarışmacı 200 bin TL'lik Osmanlı'nın ilk anonim şirketi sorusunda telefon jokeri kullandıktan sonra 'O riski almalıydım' diyerek pişman oldu.
  • Göksel Tanır bir gençlik spor kulübünde yönetici olarak çalışıyor.

Yarışmanın henüz başında karşılaştığı basit bir deyim sorusu karşısında duraksayan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunu olan ve bir gençlik spor kulübünde yönetici olarak çalışan Göksel Tanır, 5.000 TL değerindeki soruda seyirci joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soruda büyük tereddüt!

"Bunu daha önce hiç duymadım" diyen yarışmacıya, sunucu Oktay Kaynarca "Gerçekten ilk defa mı duyuyorsun?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada da gündem olan bu anlarda yarışmacı, 5 bin TL'lik soruda elenme riskini göze alamayarak seyirciye gitmeyi tercih etti.

SORU: Hangisi "gururlanmak, büyüklük taslamak" anlamına gelir?

A: Hindi gibi kabarmak

B: Ördek gibi yürümek

C: Tavuk gibi yatmak

D: Keklik gibi sekmek

Doğru cevap: A

Yarışmacı 100.000 TL değerindeki soruda ise hem ayrı yarıya hem de çift cevap joker hakkını kullandı.

SORU: 1990'da Cavaliers'ı yendikleri maç için "Michael Jordan ve benim birlikte 70 sayı attığımız gece olarak hep hatırlayacağım" diyen Chicago Bulls'lu Stacey King, maçta kaç sayı atmıştır?

A: 1
B: 9
C: 35
D: 69

Doğru cevap: A

200.000 TL değerindeki soruda telefon joker hakkını kullanan yarışmacı pişman oldu "O riski almalıydım" dedi.

SORU: Osmanlı Devleti'nde kurulmuş ilk anonim şirket hangisidir?

A: Şirket-i Hayriyye

B: Osmanlı Bankası

C: Osmanlı Posta ve Telgraf Şirketi

D: Ziraat Bankası

Doğru Cevap: A

Yarışmacı 300.000 TL'lik soruda çekilme kararı aldı.

SORU: Fransızca günümüzde hangi ülkede resmi dil değildir?

A: Madagaskar

B: Cezayir

C: Senegal

D: İsviçre

Doğru Cevap: B

