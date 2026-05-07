Yarışmanın henüz başında karşılaştığı basit bir deyim sorusu karşısında duraksayan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunu olan ve bir gençlik spor kulübünde yönetici olarak çalışan Göksel Tanır, 5.000 TL değerindeki soruda seyirci joker hakkını kullandı.Kim Milyoner Olmak İster'de basit soruda büyük tereddüt!
"Bunu daha önce hiç duymadım" diyen yarışmacıya, sunucu Oktay Kaynarca "Gerçekten ilk defa mı duyuyorsun?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada da gündem olan bu anlarda yarışmacı, 5 bin TL'lik soruda elenme riskini göze alamayarak seyirciye gitmeyi tercih etti.
SORU: Hangisi "gururlanmak, büyüklük taslamak" anlamına gelir?
A: Hindi gibi kabarmak
B: Ördek gibi yürümek
C: Tavuk gibi yatmak
D: Keklik gibi sekmek
Doğru cevap: A
Yarışmacı 100.000 TL değerindeki soruda ise hem ayrı yarıya hem de çift cevap joker hakkını kullandı.
SORU: 1990'da Cavaliers'ı yendikleri maç için "Michael Jordan ve benim birlikte 70 sayı attığımız gece olarak hep hatırlayacağım" diyen Chicago Bulls'lu Stacey King, maçta kaç sayı atmıştır?
A: 1
B: 9
C: 35
D: 69
Doğru cevap: A
200.000 TL değerindeki soruda telefon joker hakkını kullanan yarışmacı pişman oldu "O riski almalıydım" dedi.
SORU: Osmanlı Devleti'nde kurulmuş ilk anonim şirket hangisidir?
A: Şirket-i Hayriyye
B: Osmanlı Bankası
C: Osmanlı Posta ve Telgraf Şirketi
D: Ziraat Bankası
Doğru Cevap: A
Yarışmacı 300.000 TL'lik soruda çekilme kararı aldı.
SORU: Fransızca günümüzde hangi ülkede resmi dil değildir?
A: Madagaskar
B: Cezayir
C: Senegal
D: İsviçre
Doğru Cevap: B