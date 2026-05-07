Yarışmacı 200 bin TL'lik Osmanlı'nın ilk anonim şirketi sorusunda telefon jokeri kullandıktan sonra 'O riski almalıydım' diyerek pişman oldu.

Göksel Tanır 100 bin TL'lik Michael Jordan ve Stacey King sorusunda hem ayrı yarıya hem de çift cevap jokerini kullandı.

Yarışmacının basit bir deyim sorusunda duraksayıp 'Bunu daha önce hiç duymadım' demesi sunucu Oktay Kaynarca'yı şaşırttı ve sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmanın henüz başında karşılaştığı basit bir deyim sorusu karşısında duraksayan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunu olan ve bir gençlik spor kulübünde yönetici olarak çalışan Göksel Tanır, 5.000 TL değerindeki soruda seyirci joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soruda büyük tereddüt!

"Bunu daha önce hiç duymadım" diyen yarışmacıya, sunucu Oktay Kaynarca "Gerçekten ilk defa mı duyuyorsun?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada da gündem olan bu anlarda yarışmacı, 5 bin TL'lik soruda elenme riskini göze alamayarak seyirciye gitmeyi tercih etti.