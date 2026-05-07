■ Kime, ne kadar ödeme yapılacak? Emeklilere, mevcut düzenleme kapsamında Kurban Bayramı öncesinde 4 bin lira yatırılacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin lira, yüzde 50 olana 2 bin lira, yüzde 25 olana da bin lira tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak.







■ İki aylık alanlara ne ödenecek?



İkramiye ödemeleri tek dosya üzerinden yapılıyor. Bu nedenle iki aylık alanlara, iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştirilecek. Hem vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan, kendi de emekli aylığı olan kişi sadece emekli aylığı kapsamında ikramiye alacak. Yani bir kişi en çok 4 bin lira bayram ikramiyesi alabilecek.