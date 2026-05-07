Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 17 milyon kişiye bu ay Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek. Böylece bu yılın ikinci ikramiye ödemesi yapılmış olacak. Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacak ikramiyenin ödeme takvimi henüz netleşmiş değil. Bunun için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Ancak tahminler de var. İşte detayları...
■ Kimlere ödeme yapılacak?
Bu ay Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak. Ayrıca SGK'dan aylık bağlanmış şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme gerçekleştirilecek.
■ Aylık başvurusu yapanlar da alacak mı?
Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. 30 Nisan'a kadar aylık başvurusu yapanlar eğer şartları sağlıyorsa Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra ikramiyelerini hesabında görecek.
■ Ödemeler ne zaman yatırılacak?
Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ödeme Kurban Bayramı öncesinde yatırılacak. Büyük bir ihtimalle 20-26 Mayıs tarihleri arasında ikramiyenin yatırılması bekleniyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, erken ödeme yapılabileceğini söyledi. Gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.
■ Kime, ne kadar ödeme yapılacak?
Emeklilere, mevcut düzenleme kapsamında Kurban Bayramı öncesinde 4 bin lira yatırılacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin lira, yüzde 50 olana 2 bin lira, yüzde 25 olana da bin lira tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak.
■ İki aylık alanlara ne ödenecek?
İkramiye ödemeleri tek dosya üzerinden yapılıyor. Bu nedenle iki aylık alanlara, iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştirilecek. Hem vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan, kendi de emekli aylığı olan kişi sadece emekli aylığı kapsamında ikramiye alacak. Yani bir kişi en çok 4 bin lira bayram ikramiyesi alabilecek.
KİM, NE ALACAK?
● Emekli aylığı: 4.000 TL
● Ölüm aylığı (% 75): 3.000 TL
● Ölüm aylığı (% 50): 2.000 TL
● Ölüm aylığı (% 25): 1.000 TL
● 2 aylık alana: En yüksek ödeme imkanı veren dosya üzerinden...
● Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...