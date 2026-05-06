Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... 7 Haziran'da olacak seçim öncesi efsane başkan Aziz Yıldırım adaylığını dün resmen açıkladı. Yıldırım açıklamasında diğer adaylar Hakan Safi ve Barış Göktürk'e birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak "Tüm adayları benimle birlikte olmaya davet ediyorum" dedi. Yıldırım'ın futbol yapılanmasına dair planları da netleşmeye başladı. Efsane başkanın kafasındaki plana TAKVİM tüm detayları ile ulaştı. Alınan bilgilere göre, Yıldırım'ın futbol takımının başına Aykut Kocaman'ı getirmek istediği öğrenildi.

Volkan Demirel kısa süre önce Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrıldı OĞUZ ÇETİN DE GÜNDEMDE Volkan Demirel'in Kocaman'ın yardımcılığını üstleneceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan planların sadece teknik ekibi kapsamadığı bilgisi mevcut. Sportif direktörlük görevinin kulübün efsanelerinden Oğuz Çetin'e emanet edileceği ifade ediliyor. Son Yüksek Divan Kurulu toplantısında "üst akıl" oluşturulması gerektiğini dile getiren Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde bu isimlerle birlikte hareket ederek kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedefliyor.