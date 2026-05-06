"VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"

ERAKÇİ ÇİN'DE

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile Pekin'de bir araya geldi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi, çeşitli ülkelerle diplomatik istişarelerin devamı kapsamında ziyarette bulunduğu Çin'in başkenti Pekin'de mevkidaşı Vang ile görüştü.

İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erakçi, Çin'in ABD-İsrail'in saldırganlığına karşı tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Çin'i İran'ın yakın dostu olarak nitelendiren Erakçi, mevcut koşullar altında iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini vurguladı.

ABD ile savaşın sona erdirilmesi için arabulucular üzerinden devam eden mesaj alışverişine iliikin Erakçi, şunları kaydetti:

"Biz sadece adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz. Bize karşı başlatılan savaş, açık bir saldırganlık eylemi ve uluslararası hukukun net bir ihlalidir. Müzakerelerde meşru haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Çin Dışişleri Bakanı Vang ise ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın gayrimeşru ve hukuk dışı olduğunu belirterek, savaşı tamamen sona erdirecek tam bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

ISNA'ya göre, Vang, şu ifadeleri kullandı:

"Gerilimleri azaltma çabalarımızı sürdürmeye hazırız. Tam bir ateşkesin sağlanması gerekli ve kaçınılmazdır. Bölge kritik bir dönüm noktasından geçiyor ve iki taraf arasında doğrudan görüşmeler şart."