



ŞAİBELİ MAL DEVRİ: CİHAN ARAS'A AKTARDIM



Uşak'taki yolsuzluk iddianamesinde Özkan Yalım'ın rüşvet paraları sayesinde elde ettiği malları operasyonda el konulma kaygısıyla 2025 yılında şoförü Cihan Aras'a devrettiği belirtilmişti.



Yalım, şaibeli mal devirlerini "boşanma aşaması"na bağlayıp "Boşanma sürecinde olduğum için önemli gayrimenkullerimi geçen yıl iki şirketime aktardım. Kendisine çok güvendiğim Cihan Aras'a şirketleri aktardım yani" dedi.



Ancak MASAK raporu devir oyununu ortaya çıkardı.



34 MİLYON 125 BİN LİRALIK SENARYOLU DEVİR

Raporda, Yalım'ın ortağı olduğu iki şirketteki hisselerini Cihan Aras'a devrettiği bilgisi yer aldı. Buna göre, Yalım'ın yüzde 90 oranında hissedarı olduğu Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki paylarını 5 Şubat 2025'e kadar süren süreçte devrettiği belirtildi. Devir işleminin ardından 28 Şubat 2025 tarihinde Yalım'ın iki işlemde toplam 24 milyon 625 bin TL nakit çektiği; aynı gün Cihan Aras'ın da aynı şubeden eşdeğer tutarda nakit yatırdığı ve söz konusu paranın "hisse devri ödemesi" açıklamasıyla Yalım'a aktarıldığı ifade edildi.

Benzer şekilde, Yalım'ın %95 oranında hissedarı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki hisselerini de 2024 Temmuz ile 2025 Şubat arasında Cihan Aras'a devrettiği kaydedildi. Bu kapsamda, Aras'ın 18 Şubat 2025'te toplam 9 milyon 500 bin TL nakit yatırdığı; ardından Yalım'ın aynı tutarı çektiği ve işlemin "hisse devri ödemesi" olarak gerçekleştirildiği belirtildi.