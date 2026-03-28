Yolsuzluk ve rüşvet suçundan tutuklanan, gayri ahlaki ilişkileri ve bankamatikçi sevgilileriyle gündeme gelen Özkan Yalım, CHP'den ihracının ardından ilk kez konuştu.
CHP'li Barış Yarkadaş'a mektup yazan Eski Uşak Belediye Başkanı, "uçkur" ve "rüşvet" sevdasını defalarca kez "Ağır milliyetçiyim, vatan sevdalısıyım" diyerek perdelemeye kalktı. "Bana itibar suikastı yapılıyor" sözleriyle kendisini ihraç eden CHP Genel Merkezi'ne aba altından sopa gösterdi.
SUFLEYİ ADNAN OKTAR MI VERDİ?
Bilindiği üzere Özkan Yalım'ı 26 Nisan gecesi saat 02.25 ila 04.22 arasında Adnan Oktar'ın avukatlarından Enes Akbaş, Hanife Doburlu ve Hacı İbrahim Tokan ziyaret etmişti. Yalım'ın Adnan Oktar'ın avukatlarıyla yaptığı görüşme sonrası bir savunma mektubu kaleme alması "Talimat mı aldı?" sorusunu sordurdu.
Yalım, Gürcistan dönüşü Ankara'daki bir otel odasında kızı yaşındaki Seher Akay ile basılmasını da akla ziyan sözlerle açıkladı.
OTELDEKİ AHLAKSIZLIĞA "HAVLU" ÇEKTİ: 21 DEĞİL 25 YAŞINDA
Eşiyle boşanma sürecinde olduğunu dile getiren eski Uşak Belediye Başkanı "Sağlıklı bir insan olarak benim kız arkadaşlarım oldu. Otel odasındaki kadın 21 yaşında değil, 25 yaşındadır. Kendisiyle iki defa ülke dışına gittik ve kendisine değer verdiğim bir kişiydi. Bu arada özellikle TV'lerdeki görüntülerde görünen sarışın kişiyle 7 yıl önce birlikteydim. Yani yedi yıl önce bitmiş bir ilişki, kişi bu arada evlenebilirdi. Gerçekten çok ayıp. Hani nerede kişisel verileri koruma kanunu?" dedi.
ŞAİBELİ MAL DEVRİ: CİHAN ARAS'A AKTARDIM
Uşak'taki yolsuzluk iddianamesinde Özkan Yalım'ın rüşvet paraları sayesinde elde ettiği malları operasyonda el konulma kaygısıyla 2025 yılında şoförü Cihan Aras'a devrettiği belirtilmişti.
Yalım, şaibeli mal devirlerini "boşanma aşaması"na bağlayıp "Boşanma sürecinde olduğum için önemli gayrimenkullerimi geçen yıl iki şirketime aktardım. Kendisine çok güvendiğim Cihan Aras'a şirketleri aktardım yani" dedi.
Ancak MASAK raporu devir oyununu ortaya çıkardı.
34 MİLYON 125 BİN LİRALIK SENARYOLU DEVİR
Raporda, Yalım'ın ortağı olduğu iki şirketteki hisselerini Cihan Aras'a devrettiği bilgisi yer aldı. Buna göre, Yalım'ın yüzde 90 oranında hissedarı olduğu Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki paylarını 5 Şubat 2025'e kadar süren süreçte devrettiği belirtildi. Devir işleminin ardından 28 Şubat 2025 tarihinde Yalım'ın iki işlemde toplam 24 milyon 625 bin TL nakit çektiği; aynı gün Cihan Aras'ın da aynı şubeden eşdeğer tutarda nakit yatırdığı ve söz konusu paranın "hisse devri ödemesi" açıklamasıyla Yalım'a aktarıldığı ifade edildi.
Benzer şekilde, Yalım'ın %95 oranında hissedarı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki hisselerini de 2024 Temmuz ile 2025 Şubat arasında Cihan Aras'a devrettiği kaydedildi. Bu kapsamda, Aras'ın 18 Şubat 2025'te toplam 9 milyon 500 bin TL nakit yatırdığı; ardından Yalım'ın aynı tutarı çektiği ve işlemin "hisse devri ödemesi" olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
CİHAN ARAS'I PARAVAN OLARAK KULLANDI!
Aynı süreçte Yalım'ın şirket hesaplarından parça parça yaklaşık 40 milyon TL çekildiği ve bu paralarla Cihan Aras adına farklı gayrimenkuller satın alındığı iddiası da ifadede yer aldı.
"ÖZKAN YALIM MALLARI DEVREDİNCE TEDİRGİN OLDU"
Uşak dosyasında itirafçı olan iş insanı Abdulkadir Karaalp de "Cihan Aras, Özkan Yalım'ın malları üzerine devretmesinden kaynaklı tedirgindi. Benim yanıma gelip "Başıma bir şey gelir mi?" diye sordu" itirafında bulundu. Bu yaşananlara şahit olarak da Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya'yı işaret etti.
SES KAYDINA RAĞMEN RÜŞVET ALDIĞINI İNKAR ETTİ
Özkan Yalım 6 sayfalık mektubunda Uşakspor'daki rüşvet çarkını da inkar etti. Oysa İşletmelere "bağış" adı altında milyonluk ödemeler alıp çekler düzenleyen de Yalım'ın kendisi idi.
Üstelik Uşakspor'daki rüşvet çarkı ses kayıtları da mevcut. Uşak'taki Moskova Kulüp'ün işletmecisi Yaşar Arslan, Yalım'ın kendilerine "Uşakspor için para lazım, bugün transferin son günü, acil 1.000.000 TL nakit ve 3.500.000 TL civarında çek lazım" dediğini anlattı. Bu anları ses kaydına aldı. Kaydı savcılığa sunan Arslan, poşet içindeki 1 milyon TL nakit parayı doğrudan Yalım'a teslim ettiğini söyledi.
Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya'da futbolculara belediyeden maaş ödendiğini, futbolcu eşlerinin belediyeden sigortalandığını itiraf etmişti.
Belgelerle tescilli skandala rağmen Özkan Yalım, "Uşakspor'u Uşak'a kazandırdık ama kimseden rüşvet almadık. Çok defa maddi destek oldum futbolcu ödemelerine çünkü Uşakspor bizim kırmızı çizgimizdir. Hatta Uşaksporlu bazı futbolcuları hafta içi Uşakspor altyapı tesisinde yetişen yüz civarı genç futbolcuyu yetiştirmeleri için görev almalarını istedim, onlara da altyapıda gençlerimize eğitim verdiler. Şoför Murat'ın bahsettiği konu bu şekildedir" savunması yaptı.
ÖZKAN YALIM ÖZGÜR ÖZEL'İ PATLATTI: 170 BİN EURO'LUK İTİRAF
Özkan Yalım'ın mektubundaki en dikkat çeken husus ise Özgür Özel'in altına çekilen VIP araç oldu. Yalım, Özel'in aracına VIP dönüşümün belediyenin kasasından yapıldığını açıklayarak CHP Genel Merkezi'ni patlattı.
Yalım konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Uşak Belediyesi ve Genel Merkez aynı anda araç almış. İçine TV ve dizayn yapılmak için İstanbul'a götürülüyor. Orada genel merkezin aldığı aracın içinin tamamı söküldüğünü görünce bizim aracın içinin birçoğu orijinal kalıyor. Bu sebepten aracın içi bize ait olanın içi orijinal koltuklarla kalmasını istemiştim. Şoförüm Murat nasıl olsa iç döşeme koltuklar üç yıl geçer geçmez yıpranacağı için, genel merkez aracından çıkan bütün koltuk, tavan ve yan kaplamaları ve orta masayı almış, Uşak Belediyesi deposuna getirip koymuş.
Yalım, CHP Genel Merkez şoförünün "Tüm malzemeleri koltukları, kaplamaları alıyorsunuz, o zaman bu aracın içini siz yaptırın" dediğini söyledi.
İki şoförün bu şekilde anlaştığını iddia etti.
ÖZKAN YALIM'DAN "İSTİFA" İDDİASI: VEKİLLER BENDEN KAYNAKLI DEĞİL REKABETTEN HUSUMETLİ
Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uşak'taki olaylar sonrası istifa etmeye niyetlenen iki milletvekilini vazgeçirdiği söylentisi dolaşıma girmişti.
Özkan Yalım istifa olayına ilişkin CHP'nin iç dinamiklerini sarsacak bir bilgi verdi, "Bu ildeki parti içi rekabetten dolayı" dedi.