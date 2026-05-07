Sosyal medyaya e-Devlet ile giriş dönemi: Bakan Gürlek yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında sosyal medyaya e-Devlet üzerinden alınan bir doğrulama koduyla giriş yapılacağını açıkladı. Bakan Gürlek, bu düzenleme ile kimlik bilgilerinin platformlara verilmeyeceğini ancak suç işlendiğinde gerçek kimliklerin savcılıkça tespit edilebileceğini duyurdu.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada anonimliği kaldırmak için vatandaşların e-Devlet üzerinden alacakları algoritma ile hesap açacağı yeni bir sistem getirileceğini açıkladı.
  • Yeni sistemde kimlik verileri sosyal medya şirketlerine aktarılmayacak, sadece katalog suçlar işlendiğinde yargı makamları kod üzerinden gerçek kullanıcıyı talep edebilecek.
  • Kullanıcılar sosyal medyada istediği takma isimle hesap açmaya devam edebilecek ancak katalog suçlar kapsamında paylaşım yapıldığında mahkeme kimlik bilgilerini isteyebilecek.
  • Düzenleme sahte ve bot hesaplar üzerinden işlenen suçları ve itibar suikastlarını önlemeyi hedefliyor.
  • Sürecin teknik takibinde BTK ve Siber Başkanlığı görev alacak.

Bakan Akın Gürlek, sosyal medyanın bir "suç sahası" haline gelmesini önlemek amacıyla yeni bir sisteme geçileceğini bildirdi.

Mevcut anonimlik zırhının itibar suikastlarına zemin hazırladığını vurgulayan Gürlek, vatandaşların e-Devlet üzerinden alacakları bir algoritma (harf veya sayı kodu) ile hesap açabileceklerini söyledi.

Bu sistemde kimlik verileri sosyal medya şirketlerine aktarılmayacak, sadece katalog suçlar işlendiğinde yargı makamları bu kod üzerinden gerçek kullanıcıyı platformdan talep edebilecek.

SOSYAL MEDYA HUKUK ALANI OLACAK

Bakan Gürlek, sosyal medyanın kuralsız bir alan olamayacağının altını çizdi. Aile Bakanlığı'nın çalışmasıyla benzer nitelikte olan yeni düzenleme, özellikle sahte ve bot hesaplar üzerinden işlenen suçları hedef alıyor.

Mevcut durumda anonim hesaplar arkasına saklanarak yapılan itibar suikastlarının önlenmesi için "sosyal medya hukuku" oluşturuluyor.

Bakan Gürlek, "Sosyal medya özgürlük alanı değil. Mutlaka bir kuralı olması lazım. Kimlik bilgileri kesinlikle sosyal medya platformlarına verilmeyecek." ifadelerinde bulundu.

TAKMA İSİM (NICKNAME) KULLANILABİLECEK Mİ?

Düzenleme, kullanıcıların sosyal medyadaki isim özgürlüğünü kısıtlamıyor. Herkes istediği "nick name" veya farklı isimle hesap açmaya devam edebilecek.

Ancak, belirlenen "katalog suçlar" kapsamında bir paylaşım yapıldığında savcılık veya mahkeme ilgili platforma yazı yazarak hesap sahibinin kimliğini istediğinde, platform bu bilgiyi paylaşmak zorunda kalacak.

BTK VE SİBER BAŞKANLIĞI DEVREDE

Sürecin teknik takibinde BTK ve Siber Başkanlığı etkin rol üstlenecek. Dünyadaki benzer örneklerin incelenerek hazırlandığını belirten Bakan Gürlek, Meclis aşamasında katalog suçların kapsamının daha da genişletilebileceğinin sinyalini verdi.

