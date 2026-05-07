Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada anonimliği kaldırmak için vatandaşların e-Devlet üzerinden alacakları algoritma ile hesap açacağı yeni bir sistem getirileceğini açıkladı.

Bakan Akın Gürlek, sosyal medyanın bir "suç sahası" haline gelmesini önlemek amacıyla yeni bir sisteme geçileceğini bildirdi. Mevcut anonimlik zırhının itibar suikastlarına zemin hazırladığını vurgulayan Gürlek, vatandaşların e-Devlet üzerinden alacakları bir algoritma (harf veya sayı kodu) ile hesap açabileceklerini söyledi. Bu sistemde kimlik verileri sosyal medya şirketlerine aktarılmayacak, sadece katalog suçlar işlendiğinde yargı makamları bu kod üzerinden gerçek kullanıcıyı platformdan talep edebilecek.

SOSYAL MEDYA HUKUK ALANI OLACAK Bakan Gürlek, sosyal medyanın kuralsız bir alan olamayacağının altını çizdi. Aile Bakanlığı'nın çalışmasıyla benzer nitelikte olan yeni düzenleme, özellikle sahte ve bot hesaplar üzerinden işlenen suçları hedef alıyor. Mevcut durumda anonim hesaplar arkasına saklanarak yapılan itibar suikastlarının önlenmesi için "sosyal medya hukuku" oluşturuluyor. Bakan Gürlek, "Sosyal medya özgürlük alanı değil. Mutlaka bir kuralı olması lazım. Kimlik bilgileri kesinlikle sosyal medya platformlarına verilmeyecek." ifadelerinde bulundu.