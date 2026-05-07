İlk hantavirüs ölümünden hemen sonra MV Hondius gemisinden inmişlerdi: 40 şüpheli yolcu dünyanın dört bir yanında

Seyahatin başlarında gemiden inen Amerikalı yolcular Georgia, California ve Arizona'da gözetim altında tutulurken iki İngiliz vatandaşı da virüse maruz kalma olasılığı nedeniyle İngiltere'deki evlerinde kendilerini izole ediyor.

İlk ölümden önce MV Hondius gemisinden inen 40 şüpheli yolcu dünyanın dört bir yanında DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 69 KİŞİNİN PEŞİNDE Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 26 Nisan'da Güney Afrika'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden 69 yaşındaki Hollandalı bir kadınla temas etmiş olabilecek en az 69 kişiyi bulmaya çalışıyor. 25 Nisan'da St. Helena'dan Johannesburg'a giden Airlink uçağındaki eski bir yolcuyla temas kurduğu düşünülen bir Fransız vatandaşı, sağlık yetkilileri tarafından gözetim altında tutuluyor. Kadın daha sonra Amsterdam'a giden ikinci bir uçağa bindi ancak mürettebat çok hasta görünmesinden endişe edince uçmasına izin verilmedi. Şimdi ise, hafif semptomlar gösteren Hollandalı bir uçuş görevlisi, bir gün sonra hayatını kaybeden yolcuyla temas ettikten sonra olası hantavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba günü MV Hondius gemisinden üç kişi tedavi için Hollanda'ya başarılı bir şekilde tahliye edildi. Bunlar arasında 56 yaşındaki İngiliz vatandaşı Martin Anstee de bulunuyor. Uçaktan tahliye edilen 65 yaşındaki Alman yolcu, Kuzey Ren-Vestfalya'daki Düsseldorf Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Nisan ayı sonunda turun ilk ayağından dönen başka bir erkek de Zürih, İsviçre'de pozitif test çıktı ve tıbbi bakım görüyor.

GEMİDE HALA 146 KİŞİ VAR Gemide hâlâ 23 farklı milletten toplam 146 kişi bulunuyor. Geminin Cape Verde'den dün akşam saat 18:15'te yola çıktığı ve şu anda kuzeye doğru ilerlediği bildirildi. Mevcut plana göre, gemi Kanarya Adaları'na doğru seyredecek ve yaklaşık üç gün içinde Tenerife'nin Granadilla limanına yanaşacak. Geri kalan yolcular ise evlerine gönderilip sekiz haftaya kadar karantinada tutulacak.