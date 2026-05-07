İlk hantavirüs ölümünden hemen sonra MV Hondius gemisinden inmişlerdi: 40 şüpheli yolcu dünyanın dört bir yanında
MV Hondius gemisinde hantavirüs sebebiyle meydana gelen ilk ölümden hemen sonra 40 kişi gemiden inmişti. Dünya Sağlık Örgütü hantavirüs taşıyan kişilerle temas eden 69 kişinin peşine düşerken gemiden 24 Nisan'da inen ve taşıyıcı olabilecekleri düşünülen 40 kişi de endişeye yol açtı. 40 yolcu Saint Helena adasında MV Hondius’tan ayrıldı ve aralarında İngiltere, ABD, Avustralya’nın bulunduğu ülkelere geri dönmüştü. Hantavirüs endişesi tüm dünyaya yayıldı.
MV Hondius gemisinden inerek evlerine dönen çok sayıda yolcunun, hantavirüse yakalanmış olabilecekleri ve tüm dünyaya yayma ihtimalleri endişeye yol açıyor.
ŞÜPHELİ 40 YOLCU DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA
Gemideki ilk ölümden 13 gün sonra yani 24 Nisan'da 40 yolcu Saint Helena adasında MV Hondius'tan ayrıldı ve aralarında İngiltere, ABD, Avustralya'nın bulunduğu ülkelere geri döndü.
Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius isimli yolcu gemisinin, şüpheli 3 hastanın tahliye edilmesinin ardından Kanarya Adaları'na ulaşmak üzere buradan ayrıldığı bildirildi.
VİRÜSÜ TAŞIYORLARSA DA FARKINDA DEĞİLLER
Gemide kalanlar sıkı hijyen ve izolasyon önlemlerine uyarken bu 40 eski yolcu, nadir görülen ve fareler tarafından bulaşan, ölüm oranı %40 olan bir hastalığı taşıyor olabileceklerinin farkında olmadan normal hayatlarına döndüler.
Seyahatin başlarında gemiden inen Amerikalı yolcular Georgia, California ve Arizona'da gözetim altında tutulurken iki İngiliz vatandaşı da virüse maruz kalma olasılığı nedeniyle İngiltere'deki evlerinde kendilerini izole ediyor.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 69 KİŞİNİN PEŞİNDE
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 26 Nisan'da Güney Afrika'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden 69 yaşındaki Hollandalı bir kadınla temas etmiş olabilecek en az 69 kişiyi bulmaya çalışıyor.
25 Nisan'da St. Helena'dan Johannesburg'a giden Airlink uçağındaki eski bir yolcuyla temas kurduğu düşünülen bir Fransız vatandaşı, sağlık yetkilileri tarafından gözetim altında tutuluyor. Kadın daha sonra Amsterdam'a giden ikinci bir uçağa bindi ancak mürettebat çok hasta görünmesinden endişe edince uçmasına izin verilmedi. Şimdi ise, hafif semptomlar gösteren Hollandalı bir uçuş görevlisi, bir gün sonra hayatını kaybeden yolcuyla temas ettikten sonra olası hantavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Çarşamba günü MV Hondius gemisinden üç kişi tedavi için Hollanda'ya başarılı bir şekilde tahliye edildi. Bunlar arasında 56 yaşındaki İngiliz vatandaşı Martin Anstee de bulunuyor. Uçaktan tahliye edilen 65 yaşındaki Alman yolcu, Kuzey Ren-Vestfalya'daki Düsseldorf Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Nisan ayı sonunda turun ilk ayağından dönen başka bir erkek de Zürih, İsviçre'de pozitif test çıktı ve tıbbi bakım görüyor.
GEMİDE HALA 146 KİŞİ VAR
Gemide hâlâ 23 farklı milletten toplam 146 kişi bulunuyor. Geminin Cape Verde'den dün akşam saat 18:15'te yola çıktığı ve şu anda kuzeye doğru ilerlediği bildirildi.
Mevcut plana göre, gemi Kanarya Adaları'na doğru seyredecek ve yaklaşık üç gün içinde Tenerife'nin Granadilla limanına yanaşacak. Geri kalan yolcular ise evlerine gönderilip sekiz haftaya kadar karantinada tutulacak.
Sağlık yetkilileri, MV Hondius gemisindeki yolcuların Andes hantavirüs türüyle enfekte olduğunu açıkladı. Genellikle insanlar hantavirüse enfekte kemirgenler veya onların idrarı, dışkısı ya da tükürüğü ile temas yoluyla yakalanırken, Andes türü insanlar arasında bulaşabiliyor.
"İNSANDAN İNSANA BULAŞMA KANITI OLAN TEK TÜR"
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) baş bilim sorumlusu Profesör Robin May, hantavirüslerin dünya genelinde yaygın olduğunu söyledi ve "Bu tür, özellikle Andean (Andes) türü, geçmişte insanlardan insanlara bulaşma kanıtı olan tek türdür ve bu bizim birincil odak noktamız." Dedi. May ayrıca "çok ciddi bir hastalık" olduğunu ve dünya genelinde aşı geliştirme çabaları olduğunu belirtti.