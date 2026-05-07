Bakan Işıkhan açıkladı: SGK borçlarına taksit sayısı 36'dan 72'ye çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'e verilen kanun teklifi ile SGK'ya olan borçlarda 36 ay olan tecil-taksitlendirme süresini 72 aya çıkardıklarını bildirdi.



DÜZENLEMEDEN BELEDİYELER DE YARARLANACAK



Ankara'da düzenlenen Ulusal Yeterlilik Sisteminde Sürdürülebilirlik ve Kalite Güvencesi Çalıştayı'nda konuşan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:



"Meclise verilen kanun teklifi ile, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil-taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir."

CHP'Lİ BELEDİYELER LİSTE BAŞI Bilindiği gibi yolsuzluk davalarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li belediyelerin SGK'ya devasa borçları bulunuyor. Ocak 2026 itibarıyla toplam belediye prim borcu 234,2 milyar lirayı aşarken, İzmir, Adana ve Ankara büyükşehir belediyeleri milyarlarca liralık borçla listenin ilk üç sırasında yer aldı.

