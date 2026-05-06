NE OLMUŞTU?



Daha önce 450 FETÖ'cü yargı mensubu için "göreve iade ve tazminat" kararı veren Danıştay 5, FETÖ'nün kamikaze hakimi olarak bilinen Metin Özçelik'in meslekten ihracına ilişkin kararı iptal etmişti.



İlgili kararda şu ifadelere yer verilmişti:

"FETÖ kumpası olduğu konusunda şüphe bulunmayan soruşturmaya konu dosyalarda arzulanan kararların alınması için talep yazılarını hazırlayan Jandarma İstihbarat Personeli ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine yönelik davalı idare tarafından somut bir tespit sunulmadığı, bir başka ifadeyle Hakim olarak görev yapan davacının yargısal görev ve takdir yetkisini kullanırken yanılma ihtimalinin de bulunduğu, sahip olduğu yargısal takdir hakkının sınırlarını aşarak örgütsel amaçlarla hareket ettiğini ortaya koyabilecek somut bir tespit, tanık beyanı ya da başkaca bir bilgi ve belgenin dava dosyasında bulunmadığı gibi davalı idarece de dosyaya sunulmadığı anlaşıldığından, davacıya isnat edilen eylemlerin sübuta ermediği ve bu haliyle davacını meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davacıya ilişkin kısmın iptaline karar verilmiştir"





SİCİLİ KABARIK GEÇMİŞİ KARANLIK: FETÖ'NÜN "SALIVERİLME" KUMPASININ MİMARI



Öte yandan Danıştay 5'in hakkında "iptal" kararı verdiği Metin Özçelik'in sicili bir hayli kabarık.



Özçelik, 2014 ve 2015 yıllarında, "casusluk", "yasa dışı dinleme", "25 Aralık kumpası", "Selam Tevhid kumpası" ve "Tahşiye kumpası" gibi çok sayıda soruşturmada tutuklu bulunan emniyetçiler ve medya yöneticilerinin avukatlarının tahliye taleplerini işleme almıştı.



Yetkisi olmamasına rağmen bu talepleri değerlendirmeye alarak Sulh Ceza hâkimlerinin reddi için işlem başlatan Özçelik, tahliye dosyalarını İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndererek tutuklu sanıkların serbest bırakılmasının önünü açmaya çalışmıştı. Aynı süreçte 32. Asliye Ceza Hâkimi Mustafa Başer de tahliye kararı vermiş ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararları "yok hükmünde" saymıştı.