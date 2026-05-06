Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'nün kamikaze hakimi Metin Özçelik'in "ihraç" kararını iptal etti.
Kamuoyunda infial uyandıran kararın arka planı netleşti.
MESLEĞE DÖNMESİNİN İMKANI YOK!
Metin Özçelik'in daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu görevinden ihraç edildiği, bu ihraç işlemine dair karar da kesinleşti. Özçelik'in mevcut durumda yeniden mesleğe dönmesinin imkanı olmadığı öğrenildi.
DANIŞTAY 5'İN VERDİĞİ KARAR NE ANLAMA GELİYOR?
Peki, Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği iptal kararı ne anlama geliyor?
Danıştay 5'in verdiği karar, KHK kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemini kapsamıyor. Mezkur kararıın 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca tesis edilen ayrı bir idari işleme ilişkin olduğu belirtildi.
Bu işlem, Metin Özçelik'in görevde bulunduğu dönemde verdiği dinleme kararlarının niteliğine ve bu kararların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) faaliyetleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin bir işlem. Söz konusu eylemler nedeniyle yürütülen ceza yargılaması, beraat kararı ile sonuçlanınca Danıştay 5. Dairesi sonuca dikkate alarak "iptal" kararı verdi.
MUTLAK BAĞLAYICILIĞI YOK!
Ancak beraat kararı "mutlak bağlayıcılık" oluşturmuyor.
Kararın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-e maddesi kapsamında verilmiş olması, yani "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" dikkat edilmesi gereken husus olarak öne çıkıyor. Bu nitelikteki beraat kararlarının, idari yargı mercileri açısından mutlak bağlayıcılık oluşturmadığı yönünde hukuki görüşler bulunuyor.
DANIŞTAY SAVCISI DAVANIN REDDİ YÖNÜNDE MÜTALAA VERDİ
Nitekim Danıştay incelemesi sırasında heyette yer alan bir üyenin karara karşı oy kullandığı, ayrıca Danıştay savcısının da davanın reddi yönünde mütalaa verdiği öğrenildi. Bu durum, kararın hukuki değerlendirmeler bakımından tartışmalı yönler içerdiğini gösterdi.
KESİNLEŞMİŞ İHRAÇ STATÜSÜ ORTADAN KALKMIYOR
Sonuç olarak, Danıştay 5. Dairesi'nin iptal kararı, Metin Özçelik'in KHK kapsamında kesinleşmiş ihraç statüsünü ortadan kaldırmamakta olup, ilgili kişinin yeniden kamu görevine dönmesi yönünde bir sonuç doğurmuyor.
NE OLMUŞTU?
Daha önce 450 FETÖ'cü yargı mensubu için "göreve iade ve tazminat" kararı veren Danıştay 5, FETÖ'nün kamikaze hakimi olarak bilinen Metin Özçelik'in meslekten ihracına ilişkin kararı iptal etmişti.
İlgili kararda şu ifadelere yer verilmişti:
"FETÖ kumpası olduğu konusunda şüphe bulunmayan soruşturmaya konu dosyalarda arzulanan kararların alınması için talep yazılarını hazırlayan Jandarma İstihbarat Personeli ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine yönelik davalı idare tarafından somut bir tespit sunulmadığı, bir başka ifadeyle Hakim olarak görev yapan davacının yargısal görev ve takdir yetkisini kullanırken yanılma ihtimalinin de bulunduğu, sahip olduğu yargısal takdir hakkının sınırlarını aşarak örgütsel amaçlarla hareket ettiğini ortaya koyabilecek somut bir tespit, tanık beyanı ya da başkaca bir bilgi ve belgenin dava dosyasında bulunmadığı gibi davalı idarece de dosyaya sunulmadığı anlaşıldığından, davacıya isnat edilen eylemlerin sübuta ermediği ve bu haliyle davacını meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davacıya ilişkin kısmın iptaline karar verilmiştir"
SİCİLİ KABARIK GEÇMİŞİ KARANLIK: FETÖ'NÜN "SALIVERİLME" KUMPASININ MİMARI
Öte yandan Danıştay 5'in hakkında "iptal" kararı verdiği Metin Özçelik'in sicili bir hayli kabarık.
Özçelik, 2014 ve 2015 yıllarında, "casusluk", "yasa dışı dinleme", "25 Aralık kumpası", "Selam Tevhid kumpası" ve "Tahşiye kumpası" gibi çok sayıda soruşturmada tutuklu bulunan emniyetçiler ve medya yöneticilerinin avukatlarının tahliye taleplerini işleme almıştı.
Yetkisi olmamasına rağmen bu talepleri değerlendirmeye alarak Sulh Ceza hâkimlerinin reddi için işlem başlatan Özçelik, tahliye dosyalarını İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndererek tutuklu sanıkların serbest bırakılmasının önünü açmaya çalışmıştı. Aynı süreçte 32. Asliye Ceza Hâkimi Mustafa Başer de tahliye kararı vermiş ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararları "yok hükmünde" saymıştı.
İblis başı Fetullah Gülen 19 Nisan 2025'te Silivri Cezaevi'nde bulunan Metin Özçelik'e hitaben "Evet, birileri içeride Medrese-i Yusufiye yaşarlar; berikiler de dışarıda oturur kalkar onlara dua ederler: 'Onları en çabuk zamanda, çok rahatlıkla salıver Allah'ım! Salıver ve onlarla beraber bir sürü aileyi, kırk bin tane aileyi, elli bin tane aileyi, yüz bin tane aileyi; belki on milyon aileyi sevindir Allah'ım!" demişti. Bu sözlerden 5 gün sonra FETÖ'nün kamikaze gibi hareket eden hakimleri Metin Özçelik ve Mustafa Başer FETÖ'cüleri tahliye etmişti.
"MUHTEREM ASLİYE CEZA HAKİMİ"
Gülen'den "Muhterem Asliye Ceza Hakimi" diye mektup alan Mustafa Başer ve Metin Özçelik'in tüm FETÖ üyesi şüphelileri (63 kişi) 25 Nisan 2015'te tahliye ettiği belirlendi.