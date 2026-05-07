"YEKA'LARDA REKABETÇİ FİYATLI PROJELER HEDEFLİYORUZ" Bayraktar, hedeflere erişmek için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına büyük önem verildiğini ve geçen yıl toplam 3 bin 800 megavatlık YEKA yarışmalarının tamamlandığını söyledi. Güneş ve rüzgarda her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması hedeflendiğini dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti: "Bu yılın yarışmalarını COP31 öncesinde eylül veya ekim aylarında neticelendirmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında YEKA'ların yanı sıra hükümetler arası anlaşmalarla, büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Suudi Arabistan ile yaptığımız hükümetlerarası anlaşma ile ülkemizde ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu santrallerden üretilen elektriği, bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla alacağız. Dünyada bunca krize rağmen ilk etapta yaklaşık 2 milyar dolarlık bu dış yatırımın ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrara güveni göstermesinden rahatsızlık duyuyorlar, bunu hazmedemiyorlar."

"50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI" Bayraktar, uluslararası bu projelerin yanında özellikle sanayicilerin öz tüketim amaçlı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarını çok önemli bulduklarını ifade etti. Bu kapsamda, ocakta 3 bin 500 megavatlık bir kapasite tahsisi için ilana çıkıldığını belirten Bayraktar, söz konusu kapasitelerin yakın zamanda tahsisinin yapılacağını, depolamalı projelerin de hayata geçirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bayraktar, YEKA modelinin yerli üretimi destekleme hassasiyetiyle kurgulandığını dile getirerek şunları söyledi: "Yerli sanayimizi teşvik etmek amacıyla kullanılacak türbinlerde ve panellerde de asgari yerlilik şartı arıyoruz. Bu çerçevede 2014'te sektörde sadece 27 imalatçı varken 12 yıllık süreçte imalatçı sayısı yaklaşık 500'e çıktı. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçilerle birlikte 50 bin kişiye istihdam imkanı sağladık. Güneş santrallerinde kullanılan aksamlarda yüzde 75, rüzgar santrallerinde ise kule, kanat ve jeneratörde yüzde 70'in üzerinde yerlilik seviyelerine ulaştık. 2014'ten bugüne kadar yenilenebilir enerji santrallerine yaklaşık 41 milyar liralık yerli katkı bedeli desteği verdik."

Bayraktar, güneş enerjisinde dünyanın geldiği en ileri noktalardan birini temsil eden, TOPCONPlus teknolojisiyle açılan bu yeni tesiste, yüksek verimli yeni nesil güneş hücresi ve panel üretimi yapılacağını belirterek şöyle dedi: "Bu teknoloji sayesinde aynı alandan daha fazla elektrik üretmek mümkün hale gelecek. Bu da hem verimlilik artışı hem de maliyetlerde düşüş anlamına geliyor. Daha da önemlisi, bu ileri teknolojinin artık Türkiye'de, yerli imkanlarla üretilebiliyor olması. Bu yatırımla 1,1 gigavatlık yeni kapasite devreye alınacak ve toplamda tesis 2,1 gigavatlık hücre üretim kapasitesine ulaşmış olacak. Bu yatırım, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim kabiliyetinin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece kıymetli. Burada üretilen ürünlerle, ihracatla, yeni yapılacak yatırımlarla bu tesislerimizin daha da büyümesini, gelişmesini diliyorum. Bu yeni tesisin ülkemize, milletimize, Ankara'mıza hayırlı olması temenni ediyorum."

Ankara Valisi Yakup Canbolat da iki bakanın öncülüğünde yürütülen bu tür çalışmaların Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiren, sanayi altyapısını derinleştiren ve teknoloji üretme kabiliyetini artıran önemli adımlar olduğunu ifade etti. Canbolat, şunları kaydetti: "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının azami düzeyde değerlendirilmesi, yüksek katma değerli üretimin teşviki ve sanayimizin rekabet vizyonunun tahkimi yönünde kayda değer mesafeler alıyoruz. Güneş enerjisi teknolojilerinde ulaşılan bu seviyenin ülkemizin küresel rekabet vizyonuna önemli katkılar sunacağına inanıyorum."