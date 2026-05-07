Akaryakıt çalışanı Antalya'daki vurguncu CHP'ileri patlattı: Her girdiğimde ofiste Gökhan Böcek vardı

Muhittin Böcek'e ait evin tadilatını yapan tanık Timurhan T., 1,5 milyon TL bedelle anlaşılan tadilat için paranın çoğunu elden aldığını ve evin asıl sahibini sonradan öğrendiğini söyledi.

Duruşmada akaryakıt istasyonu finans yöneticisi tanık Erdal Z., yerel seçimler öncesi ve sonrasında Gökhan Böcek'in ofisine toplam 2 milyon TL nakit ve 1 milyon TL'lik yakıt kartı bıraktığını ifade etti.

Kamuoyunun da yakından takip ettiği Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, "İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira" suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

SORUŞTURMADA KRİTİK DETAYLAR

İddianamede; Muhittin Böcek'in "İcbar suretiyle irtikap", "Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" ve "Haksız mal edinme", Mustafa Gökhan Böcek'in "Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" ile "Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" ve "Suçu meslek edinen kişi" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçundan ceza istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede; şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi.

El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada, Mehmet Okan Kaya ve İlker Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.