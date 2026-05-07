Fransız tarafında ise 102 yerleşimcinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Bağımsız ve milliyetçi kaynaklar ise can kaybının 15 bin ila 45 bin arasında olduğunu belirtiyor.

Fransa'nın 1946'daki resmi açıklamasında 1.165 Cezayirlinin öldüğü öne sürülse de İngiliz askeri raporları 6 bin ölü ve 14 bin yaralıdan söz etti.

BAĞIMSIZLIK SAVAŞININ FİTİLİ ATEŞLENDİ

Sétif ve Guelma Katliamı, Cezayirlilerin Fransa ile eşit vatandaşlık temelinde bir çözüm umudunu tamamen bitirdi. Olayların ardından bağımsızlık düşüncesi daha da güçlendi ve süreç, 1954'te başlayacak Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın temelini oluşturdu.

Cezayir'in bayrağında bulunan beyaz renk ruhsal saflığı, yeşil renk ile birlikte hilâl ve yıldız ise İslamiyeti simgelemektedir. Hilâl ve yıldızda bulunan kırmızı renk ise Cezayir askerlerinin Cezayir Bağımsızlık Savaşı esnasında döktükleri şehit kanlarını temsil eder.

Cezayir, yaklaşık 8 yıl süren savaşın ardından 1962'de bağımsızlığını ilan etti. Ancak Sétif ve Guelma'da yaşananlar, bugün hâlâ Fransa'nın sömürge geçmişindeki en büyük insan hakları ihlallerinden biri olarak görülüyor.