Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 37. Uluslararası Bahar Şenliği kapsamında stadyumda düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında, tribünlerde dev bir Türk bayrağı açıldı. Fakat bu öğrencilere bir grup tarafından fiziki müdahalede bulunuldu ve büyük arbede yaşandı.
Ortaya çıkan görüntülerde, konser esnasında tribünlerin üst bölümünde Türk bayraklarının açılmasının ardından marjinal grupların "ODTÜ bizimdir bizim kalacak", "ODTÜ faşizme mezar olacak" şeklinde sloganlar attığı kaydedildi.
İncelenen görüntülerde, nefret sloganları eşliğinde gözü dönmüş vandalların bayrak açan öğrencilere su şişeleriyle saldırdığı ardından fiziki darp girişiminde bulunduğu belirlendi.
Tribünde kızıl renkli paçavralar açan grubun Türk bayrağını dalgalandıran öğrencilerin üzerine yüründüğü, bayrağı çekiştirdiği ve nefret sloganlarını tekrarladığı görüldü.
SALDIRGANLARIN AVUKATI
Olaylar tırmanırken sahnede bulunan İlkay Akkaya ve orkestrasının yaşanan gerginliği seyretmekle yetindiği anlar da kameralara yansıdı.
Şarkıcı İlkay Akkaya yaptığı açıklamada, görüntülere rağmen bayrağa saldırı yapılmadığını savundu. Akkaya, "Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup provoke etmeye çalıştı" diyerek saldırıya uğrayan öğrencileri suçladı.
NEREDE VUKUAT ORADA AKKAYA
Terör örgütü DHKP-C uzantısı olduğu yönünde onlarca dava açılan ve Bakanlık raporu bulunan Grup Yorum'un eski solistlerinden İlkay Akkaya, CHP'nin Saraçhane'de sergilediği vandalizmde de başrolde yer almıştı.
Ekrem İmamoğlu için tertiplenen "hırsızı aklama" mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kalabalığa hitap ettiği otobüsteki kürse konuşma yapan İlkay Akkaya, LGBT'li sapkınları savunarak, "Cinsel yöneliminden dolayı ötekileştirilenlerin yanındayız" demişti.
Kırmızı maskeli bir militan alenen darbe tehdidinde bulunup "Amacımız devrim, sosyalist devrim" ifadelerini kullanmıştı.
BAYRAK ORTAK HAFIZAMIZ… HESABI SORULACAK
Yaşanan provokatif olayların ardından ODTÜ Rektörlüğü resmi açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, Türk bayrağının ülkenin bağımsızlığını ve ortak hafızasını temsil eden yüce değer olduğu vurgulanarak, saldırıya karıştığı tespit edilen şahıslar hakkında gerekli süreçlerin tavizsiz şekilde yürütüleceği kamuoyuna duyuruldu.
ODTÜ Rektörlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün üniversitemizde gerçekleştirilen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında, bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet unsuru içeren olayları derin bir üzüntüyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi; köklü geçmişi boyunca ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, karşılıklı saygıyı ve birlikte yaşam kültürünü merkeze alan bir üniversite olmuştur.
Üniversitemizin huzur ve dayanışma ortamıyla bağdaşmayan hiçbir şiddet eyleminin kabul edilmesi mümkün değildir.
Bahar Şenlikleri, ODTÜ'nün farklılıkları bir araya getiren, dostluk ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren en önemli geleneklerinden biridir.
Yaşanan bu üzücü olayların, üniversitemizin temsil ettiği ortak değerleri gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz.
Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir.
Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor; bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz.
Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir.
Tüm öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı; sağduyulu, saygılı ve yapıcı bir iletişim dili benimsemeye, ODTÜ'nün köklü kültürüne ve ortak yaşam anlayışına birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Üniversitemizin huzur ve güven ortamının korunması konusundaki kararlılığımızı kamuoyu ile saygıyla paylaşırız."