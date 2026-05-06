Kübra Yapıcı cinayetine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Şüpheli İlyas Umur Dalğar'ın ifadesinde, cesedi yaktıktan sonra kalan parçaları Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
KÜBRA YAPICI'NIN CESEDİ BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonucunda, barajda maktul Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu.
Olayla ilgili soruşturma, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürülüyor.
YAPICI'NIN NAAŞI ELBİSTAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Bu arada, Kübra Yapıcı'nın cenazesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan Kübra Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda Yapıcı'nın cesedinin parçaları Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda 6 mayıs gecesi bulunmuştu.
Olayla ilgili şüpheliler İlyas Umut Dalğar (22) ve Ata Berk Sezen (22) gözaltına alınmıştı.