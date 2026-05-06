Başkan Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sayın Tebbun ile son olarak Cezayir'de bir araya gelmiş, yüksek düzeyli işbirliği konseyimizi ilan etmiştik. Bugün kendileri ile beraber ilk toplantımıza başkanlık etti ve kardeşliğimizi ileri düzeye taşıyacak kararlar aldık. Cezayir ile işbirliğimiz gelişiyor. Cezayir ile ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar.

Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.

2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de bin 600'ü aşkın firmamız, 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor.