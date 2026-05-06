Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret ediyor.
ORTAK BASIN TOPLANTISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:Başkan Erdoğan ve Tebbun’dan dev imza: Hedef 10 milyar dolar!
Sayın Tebbun ile son olarak Cezayir'de bir araya gelmiş, yüksek düzeyli işbirliği konseyimizi ilan etmiştik. Bugün kendileri ile beraber ilk toplantımıza başkanlık etti ve kardeşliğimizi ileri düzeye taşıyacak kararlar aldık. Cezayir ile işbirliğimiz gelişiyor. Cezayir ile ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar.
Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.
2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de bin 600'ü aşkın firmamız, 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor.
Doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz.
Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddetin sona ermesinde ortak tutuma sahibiz. Dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz. Aziz kardeşim Sayın Tebbun ve kıymetli heyetine ülkemizi ziyaretleri için teşekkür ediyorum.
TEBBUN İÇİN NİŞAN TEVCİH TÖRENİ
Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a Devlet Nişan'ı takdim etti. Ayrıca törende Başkan Erdoğan'a da Cezayir Ulusal Nişanı tevcih edildi.
BAŞKAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Tebbun'u resmi törenle karşıladı.
Tebbun'un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
21 PARE TOP ATIŞI
Erdoğan, Tebbun'u külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.
Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Başkan Erdoğan ve Tebbun, merdivenlerde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ağırlıyor
İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tebbun, görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.
Erdoğan, Tebbun onuruna resmi akşam yemeği verecek ve Tebbun'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edecek.
TÖRENDE KİMLER YER ALDI
