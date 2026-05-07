Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'den Başkan Erdoğan'a övgü: "İslam ülkelerini yakınlaştırıyor"

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Başkan Erdoğan’ın İslam ülkeleri arasındaki yakınlaşma çabalarını övdü. Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un Türkiye ziyaretiyle İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendiğini ve Filistin meselesinde Türkiye-Cezayir iş birliğinin önemini vurguladı.

  • Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırma çabalarını övdü.
  • Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.
  • İslam ülkeleri arasındaki artan yakınlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu belirten Sabri, İslam birliği kurulması temennisinde bulundu.
  • Başkan Erdoğan'ın İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirme çabaları Sabri tarafından takdir edildi.
  • Sabri, Türkiye ve Cezayir'in Filistin meselesindeki desteklerini iki temel direk olarak nitelendirdi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan övgüyle bahsetti.

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ağırladı, Fotoğraflar: AA, Takvim

TEBBUN'UN ZİYARETİ: "İSLAM ÜLKELERİ YAKINLAŞIYOR"

Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Türkiye'ye ziyaretiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Türkiye'ye yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, İslam ülkeleri arasındaki artan yakınlaşma ve iş birliğinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Bu çabaların, uluslararası ve bölgesel birliklere benzer bir İslam birliği kurulmasına katkı sağlaması temennisinde bulunan Sabri, İslam ümmetinin bugün birlik ve kaynaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu dile getirdi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Sabri, Başkan Erdoğan'ın, İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve onları bağımsızlık ve refah aşamasına getirmek için attığı adımları övdü.

İslam ülkeleri liderlerinin karşılıklı olarak düzenlediği ziyaretlerden duyduğu hoşnutluğu dile getiren Sabri, bu ziyaretlerde Mescid-i Aksa'nın ana gündem maddesi olmasının önemine işaret etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Türkiye'ye yaptığı ziyareti de öven Sabri, Türkiye ile Cezayir'in Filistin meselesini desteklemede iki temel direk olduğunu dile getirdi.

Tebbun, resmi ziyaret kapsamında dün Ankara'ya gelirken bugün de Başkan Erdoğan ile görüştü.

