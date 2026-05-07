Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırma çabalarını övdü.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan övgüyle bahsetti.

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ağırladı, Fotoğraflar: AA, Takvim TEBBUN'UN ZİYARETİ: "İSLAM ÜLKELERİ YAKINLAŞIYOR" Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Türkiye'ye ziyaretiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Türkiye'ye yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, İslam ülkeleri arasındaki artan yakınlaşma ve iş birliğinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Bu çabaların, uluslararası ve bölgesel birliklere benzer bir İslam birliği kurulmasına katkı sağlaması temennisinde bulunan Sabri, İslam ümmetinin bugün birlik ve kaynaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu dile getirdi.