Trump kendisini Hz. İsa olarak resmeden bir yapay zeka görseli paylaştı

TRUMP PAPA'YI HEDEF ALIYORDU

Son haftalarda Trump, İran'daki savaşı eleştirdiği için papaya Truth Social üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Bununla da kalmayan Trump kendisini Hz. İsa olarak gösteren bir yapay zeka fotoğrafı paylaştı. Trump 12 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazmıştı:

"Papa Leo SUÇ konusunda ZAYIF ve Dış Politika için korkunç.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kabul edilebilir olduğunu düşünen bir Papa istemiyorum.

ABD'nin Venezuela'ya saldırmasını kötü bulan bir Papa da istemiyorum. O ülke Amerika'ya büyük miktarda uyuşturucu gönderiyordu ve daha da kötüsü, hapishanelerini boşaltıyor, aralarında katiller, uyuşturucu satıcıları ve cinayet işleyenler de olmak üzere insanları ülkemize gönderiyordu.

"Ve bir Papa'nın, Başkan Donald J. Trump'ı eleştirmesini istemiyorum, çünkü ben tam olarak seçimle, BÜYÜK FARKLA, yapılması için seçildiğim şeyi yapıyorum: Suç oranlarını rekor düşük seviyelere indirmek ve tarihin en büyük borsasını yaratmak."