ABD Dışişleri Marco Rubio, Beyaz Saray ve Vatikan arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde Papa Leo ile kapalı kapılar ardında bir görüşme yaptı.Vatikan’da dev zirve: Rubio ve Papa Leo ne konuştu?
PAPA İLE 2 BUÇUK SAATLİK GÖRÜŞME
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden saldırıları, Beyaz Saray-Vatikan hattındaki gerilim devam ederken Rubio ile Papa Leo yaklaşık 2 buçuk saatlik bir görüşme yaptı.
Papa Leo'nun seçilmesinden kısa bir süre sonra, Mayıs 2025'te ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, göçmen politikaları konusunda gerilimin tırmandığı bir dönemde Papa ile bir araya gelmişti.
Rubio, Papa ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak buluşmalarının amacının "barışı ve insan onurunu destekleme konusundaki ortak kararlılığımızın altını çizmek" olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tommy Pigott'un yaptığı açıklamaya göre, görüşmede ikili Orta Doğu'daki durumun yanı sıra "Batı Yarımküre'deki karşılıklı ilgi alanlarına giren konuları" ele aldı.
AMAÇ PAPA İLE ARAYI DÜZELTMEK Mİ?
Gazeteciler Rubio'ya Vatikan'ı "Papa ile arayı düzeltmek" için mi ziyaret ettiğini sordu ancak Rubio seyahatin önceden planlandığını belirterek "Açıkçası, bazı şeyler oldu" diye ekledi.
NBC News'in haberine göre, Dışişleri Bakanı, dünya genelindeki dini özgürlük endişeleri ve Küba'ya yönelik insani yardım gibi "konuşulacak çok şey olduğunu" söyledi.
TRUMP PAPA'YI HEDEF ALIYORDU
Son haftalarda Trump, İran'daki savaşı eleştirdiği için papaya Truth Social üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Bununla da kalmayan Trump kendisini Hz. İsa olarak gösteren bir yapay zeka fotoğrafı paylaştı. Trump 12 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazmıştı:
"Papa Leo SUÇ konusunda ZAYIF ve Dış Politika için korkunç.
İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kabul edilebilir olduğunu düşünen bir Papa istemiyorum.
ABD'nin Venezuela'ya saldırmasını kötü bulan bir Papa da istemiyorum. O ülke Amerika'ya büyük miktarda uyuşturucu gönderiyordu ve daha da kötüsü, hapishanelerini boşaltıyor, aralarında katiller, uyuşturucu satıcıları ve cinayet işleyenler de olmak üzere insanları ülkemize gönderiyordu.
"Ve bir Papa'nın, Başkan Donald J. Trump'ı eleştirmesini istemiyorum, çünkü ben tam olarak seçimle, BÜYÜK FARKLA, yapılması için seçildiğim şeyi yapıyorum: Suç oranlarını rekor düşük seviyelere indirmek ve tarihin en büyük borsasını yaratmak."