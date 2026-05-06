SAHA Expo 2026'ya damga vuran 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN'ın arkasında 10 yıllık emek çıktı.
Avrupa'nın en büyük savunma sanayii buluşması olan SAHA Expo 2026, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesini dünya vitrinine taşıyarak adeta şov yaptı.
YILDIRIMHAN DAMGA VURDU
1700'den fazla firmanın katılım sağladığı fuarın odak noktası, 6 bin kilometre menziliyle stratejik dengeleri değiştirecek olan YILDIRIMHAN füzesi ile gökyüzündeki yeni koruyucumuz "Çelik Kubbe" oldu.
ASELSAN'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
ASELSAN'ın ilk kez görücüye çıkardığı ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi, KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ve EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi gibi bileşenlerle Çelik Kubbe, katmanlı hava savunmasında yeni bir dönemin kapısını araladı.
KAAN İMZASI
Fuarın stratejik hamleler bölümünde ise vizyon proje KAAN için TUSAŞ ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kritik bir tedarik sözleşmesi imzalanırken, milli muharip uçağın 6 namlulu 20 mm'lik devasa top sistemi de ilk kez sergilendi.
NEŞTER TAM NOT ALDI
Roketsan'ın "suikast füzesi" olarak adlandırılan ve yan hasarı minimize eden mekanik parçalama prensipli NEŞTER füzesi teknoloji meraklılarından tam not aldı.
Uluslararası arenada da rüzgar estiren Türkiye, Endonezya ile imzalanan milli sistem tedarik anlaşmasıyla ihracat ağını genişletirken İngiltere, Katar ve Umman'dan tedarik edilecek 44 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı standı fuarın en çok ziyaret edilen noktalarından biri oldu.
YILDIRIMHAN İÇİN 10 YILDIR ÇALIŞILIYOR
Fuarın yıldızı olan YILDIRIMHAN füzesine ilişkin merak edilen detaylar da ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN, 6 bin kilometre menzili başta olmak üzere yüksek düzeyli, stratejik özellikleri ile öne çıkıyor.
4 tane sıvı yakıt roket motora sahip olan füze, Türkiye'nin bu zamana kadar geliştirdiği en büyük kıtalararası balistik füze olma özelliğini taşıyor. 17,5 metre boyunda ve 1,5 metre çapında olan füze, yaklaşık 10 yıllık çalışmalar sonucu ortaya çıktı.
TASARIMDA SULTAN YILDIRIM BAYEZİD HAN'IN TUĞRASI ATATÜRK'ÜN İMZASI VAR
YILDIRIMHAN tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Füzenin bir yüzünde Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın tuğrası yer alırken, burun kısmındaysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor.
MSB'DEN AÇIKLAMA: TEST SÜRECİ BAŞARIYLA TAMANLANDI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan saha bilgilendirme toplantısının gündeminde YILDIRIMHAN vardı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada "YILDIRIMHAN'ın yakıtları yerli üretim. Test süreci başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE merkezimiz tarafından yerli imkânlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır.
3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip, YILDIRIMHAN Füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir.
Bakanlığımız, millî teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayiimizin gelişimini desteklemeye, yerli ve millî sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edecektir."
MSB ARGE MÜDÜRÜ KUZULU: 10 YILDIR ÇALIŞMA YAPIYORUZ
Öte yandan YILDIRIMHAN hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'nın Milli Savunma Bakanlığı'nın vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, "Biz yaklaşık 10 yıldır YILDIRIMHAN'ın içerisinde ve üzerinde bulunan hem motorlara hem de dolgu malzemeleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz." dedi.
YAKIT MESELESİ ZOR BİR SÜREÇ
Kuzulu, "YILDIRIMHAN, 6 bin kilometre menzile sahip bir balistik füze, kıtalararası. Arkasında 4 tane sıvı yakıt roket motoru mevcut. İçerisinde de UDMH ve azot tetroksitten oluşan bir yakıt karışımı var. Dolayısıyla da hızı, atmosfer içerisinde 9 Mach, atmosfer dışında da 25 Mach şu anki planlarımız içerisinde. Sıvı yakıt Türkiye'de üretimi olmayan bir ürün aslında. Biz yaklaşık 10 yıldır YILDIRIMHAN'ın içerisinde ve üzerinde bulunan hem motorlara hem de dolgu malzemeleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem jet motorları hem sıvı yakıt motorlarının imalatları uzun yıllardır çalıştığımız konular. Ancak yakıtın seri üretimi oldukça zor bir süreç. Biz de daha önce laboratuvar ortamında eser miktarlarda üretebildiğimiz ama üzerinde çalışarak, çalışma sistemlerini değiştirerek seri üretime geçtiğimiz anda YILDIRIMHAN'ı ortaya koymaya karar verdik bakanlık olarak" diye konuştu.
"VİZYONUMUZUN YANSIMASI"
YILDIRIMHAN'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın vizyonunu ortaya koyan önemli bir proje olduğunu vurgulayan Kuzulu, "Milli Savunma Bakanlığı olarak yaklaşık 27 tane askeri kara ve hava fabrikamız, 4 tane de büyük tersanemiz mevcut. Yaklaşık 100 yıllık bir mazisi var aslında. Bu fabrikaların tamamında teknik personelimiz mevcut ve çok uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olan bütün malzemelerin bakım, onarım ve düzeltmeleriyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla da hani bu yeni bir şey değil aslında. Bizim çok yetenekli fabrikalarımız ve çok yetenekli çalışanlarımız var. Bu da bizim vizyonumuzun yansıması olarak burada sergiliyoruz. Buradan bütün çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, özellikle Ar-Ge Merkezi personelimize" ifadelerini kullandı.
YILDIRIMHAN'IN ÖZELLİKLERİ
Diğer Özellikler ve Notlar:
Hipersonik balistik füze kategorisinde yer alır; hava savunma sistemlerini aşmada avantaj sağlar.
Tamamen yerli/milli geliştirilmiştir.
Gerçek operasyonel kabiliyetler testler sonrası netleşecektir.