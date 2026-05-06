SAHA'nın yıldızı YILDIRIMHAN: 10 yıllık arka plan | En çok yakıt meselesi zorladı

SAHA Expo 2026’ya damga vuran ve Türkiye’nin ilk sıvı yakıtlı kıtalararası balistik füzesi olan YILDIRIMHAN, 10 yıllık gizli bir emeğin ardından Mach 25’e ulaşan hipersonik hızıyla stratejik dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor. YILDIRIMHAN hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Müdürü Nilüfer Kuzulu, "Hem jet motorları hem sıvı yakıt motorlarının imalatları uzun yıllardır çalıştığımız konular. Ancak yakıtın seri üretimi oldukça zor bir süreç. Biz de daha önce laboratuvar ortamında eser miktarlarda üretebildiğimiz ama üzerinde çalışarak, çalışma sistemlerini değiştirerek seri üretime geçtiğimiz anda YILDIRIMHAN'ı ortaya koymaya karar verdik bakanlık olarak." ifadelerini kullandı. Öte yandan MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında da YILDIRIMHAN gündeme geldi. Açıklamada, "YILDIRIMHAN Füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir." denildi.

SAHA'nın yıldızı YILDIRIMHAN: 10 yıllık arka plan | En çok yakıt meselesi zorladı
  • SAHA Expo 2026, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesini dünya vitrinine taşıdı.
  • YILDIRIMHAN füzesi ve Çelik Kubbe, fuarın odak noktası oldu.
  • ASELSAN'ın yeni elektronik harp sistemleri, katmanlı hava savunmasında yeni bir dönemi başlattı.
  • SSB ve TUSAŞ arasında KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı.
  • Roketsan'ın NEŞTER füzesi, teknoloji meraklılarından tam not aldı.

SAHA Expo 2026'ya damga vuran 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN'ın arkasında 10 yıllık emek çıktı.

Avrupa'nın en büyük savunma sanayii buluşması olan SAHA Expo 2026, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesini dünya vitrinine taşıyarak adeta şov yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN, ilk kez sergilendi (Fotoğrafla AA'dan alınmıştır)

YILDIRIMHAN DAMGA VURDU
1700'den fazla firmanın katılım sağladığı fuarın odak noktası, 6 bin kilometre menziliyle stratejik dengeleri değiştirecek olan YILDIRIMHAN füzesi ile gökyüzündeki yeni koruyucumuz "Çelik Kubbe" oldu.

ASELSAN, Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak olan ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi, KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ve EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi'ni SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkardı

ASELSAN'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
ASELSAN'ın ilk kez görücüye çıkardığı ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi, KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ve EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi gibi bileşenlerle Çelik Kubbe, katmanlı hava savunmasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

SSB ile TUSAŞ arasında KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı

KAAN İMZASI

Fuarın stratejik hamleler bölümünde ise vizyon proje KAAN için TUSAŞ ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kritik bir tedarik sözleşmesi imzalanırken, milli muharip uçağın 6 namlulu 20 mm'lik devasa top sistemi de ilk kez sergilendi.

SSB ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı

NEŞTER TAM NOT ALDI

Roketsan'ın "suikast füzesi" olarak adlandırılan ve yan hasarı minimize eden mekanik parçalama prensipli NEŞTER füzesi teknoloji meraklılarından tam not aldı.

ROKETSAN, NEŞTER (fotoğrafta), CİDA CİRİT Anti-İHA ve mini seyir füzesini ilk kez kamuoyuna tanıttı

Uluslararası arenada da rüzgar estiren Türkiye, Endonezya ile imzalanan milli sistem tedarik anlaşmasıyla ihracat ağını genişletirken İngiltere, Katar ve Umman'dan tedarik edilecek 44 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı standı fuarın en çok ziyaret edilen noktalarından biri oldu.

SAHA 2026 paniği: Tel Aviv'e "YILDIRIMHAN" düştü | "Türkiye Avrupa'yı vurabilecek füzeyi tanıttı"

YILDIRIMHAN İÇİN 10 YILDIR ÇALIŞILIYOR
Fuarın yıldızı olan YILDIRIMHAN füzesine ilişkin merak edilen detaylar da ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN, 6 bin kilometre menzili başta olmak üzere yüksek düzeyli, stratejik özellikleri ile öne çıkıyor.

4 tane sıvı yakıt roket motora sahip olan füze, Türkiye'nin bu zamana kadar geliştirdiği en büyük kıtalararası balistik füze olma özelliğini taşıyor. 17,5 metre boyunda ve 1,5 metre çapında olan füze, yaklaşık 10 yıllık çalışmalar sonucu ortaya çıktı.

TASARIMDA SULTAN YILDIRIM BAYEZİD HAN'IN TUĞRASI ATATÜRK'ÜN İMZASI VAR

YILDIRIMHAN tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Füzenin bir yüzünde Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın tuğrası yer alırken, burun kısmındaysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA: TEST SÜRECİ BAŞARIYLA TAMANLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan saha bilgilendirme toplantısının gündeminde YILDIRIMHAN vardı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "YILDIRIMHAN'ın yakıtları yerli üretim. Test süreci başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE merkezimiz tarafından yerli imkânlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır.

3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip, YILDIRIMHAN Füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir.

Bakanlığımız, millî teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayiimizin gelişimini desteklemeye, yerli ve millî sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edecektir."

MSB ARGE MÜDÜRÜ KUZULU: 10 YILDIR ÇALIŞMA YAPIYORUZ
Öte yandan YILDIRIMHAN hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'nın Milli Savunma Bakanlığı'nın vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, "Biz yaklaşık 10 yıldır YILDIRIMHAN'ın içerisinde ve üzerinde bulunan hem motorlara hem de dolgu malzemeleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Müdürü Nilüfer Kuzulu (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

YAKIT MESELESİ ZOR BİR SÜREÇ
Kuzulu, "YILDIRIMHAN, 6 bin kilometre menzile sahip bir balistik füze, kıtalararası. Arkasında 4 tane sıvı yakıt roket motoru mevcut. İçerisinde de UDMH ve azot tetroksitten oluşan bir yakıt karışımı var. Dolayısıyla da hızı, atmosfer içerisinde 9 Mach, atmosfer dışında da 25 Mach şu anki planlarımız içerisinde. Sıvı yakıt Türkiye'de üretimi olmayan bir ürün aslında. Biz yaklaşık 10 yıldır YILDIRIMHAN'ın içerisinde ve üzerinde bulunan hem motorlara hem de dolgu malzemeleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem jet motorları hem sıvı yakıt motorlarının imalatları uzun yıllardır çalıştığımız konular. Ancak yakıtın seri üretimi oldukça zor bir süreç. Biz de daha önce laboratuvar ortamında eser miktarlarda üretebildiğimiz ama üzerinde çalışarak, çalışma sistemlerini değiştirerek seri üretime geçtiğimiz anda YILDIRIMHAN'ı ortaya koymaya karar verdik bakanlık olarak" diye konuştu.

"VİZYONUMUZUN YANSIMASI"
YILDIRIMHAN'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın vizyonunu ortaya koyan önemli bir proje olduğunu vurgulayan Kuzulu, "Milli Savunma Bakanlığı olarak yaklaşık 27 tane askeri kara ve hava fabrikamız, 4 tane de büyük tersanemiz mevcut. Yaklaşık 100 yıllık bir mazisi var aslında. Bu fabrikaların tamamında teknik personelimiz mevcut ve çok uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olan bütün malzemelerin bakım, onarım ve düzeltmeleriyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla da hani bu yeni bir şey değil aslında. Bizim çok yetenekli fabrikalarımız ve çok yetenekli çalışanlarımız var. Bu da bizim vizyonumuzun yansıması olarak burada sergiliyoruz. Buradan bütün çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, özellikle Ar-Ge Merkezi personelimize" ifadelerini kullandı.

YILDIRIMHAN'IN ÖZELLİKLERİ

  • Menzil: 6.000 km (kıtalararası, Türkiye'den birçok Avrupa, Asya ve Afrika ülkesine ulaşım kabiliyeti).
  • Hız: Mach 9 - Mach 25 (atmosfer içinde ~Mach 9, terminal aşamada/uzayda Mach 25'e kadar hipersonik hız; ses hızının 25 katı).
  • Yakıt Tipi: Sıvı nitrojen tetroksit (N₂O₄) — Türkiye'nin ilk sıvı roket yakıtlı füzesi.
  • Motor Sistemi: 4 adet devasa roket itki motoru.
  • Ağırlık: Dolu - 35.000 kg (bazı kaynaklarda dolu ağırlık - 38 ton, boş - 12 ton civarı belirtiliyor).
  • Uzunluk: Yaklaşık 18 metre.

Diğer Özellikler ve Notlar:
Hipersonik balistik füze kategorisinde yer alır; hava savunma sistemlerini aşmada avantaj sağlar.
Tamamen yerli/milli geliştirilmiştir.

  • Dikey fırlatma kabiliyetine sahiptir.

Gerçek operasyonel kabiliyetler testler sonrası netleşecektir.

