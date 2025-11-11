Galatasaray hücum hattında alarm veriyor

Galatasaray'da ligde dikkat çeken bir performans düşüşü yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız oyuncuları son 5 maçta beklenen katkıyı veremedi. Barış Alper Yılmaz, Mauro İcardi, Leroy Sane, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün yer aldığı hücum hattı, toplamda sadece 4 gol ve 1 asistle oynayarak 5 gole katkı sağlayabildi. Son 5 maçlık periyotta İcardi ve Osimhen yalnızca 1 gol atarken, Leroy Sane 2 golle takımına katkı verdi.

Yunus Akgün ise son 4 karşılaşmada aldığı süreyle 1 asist yapabildi. Barış Alper Yılmaz'ın skora hiçbir katkısı olmadı. Bu tablo, Galatasaray'ın puan kayıplarını net bir şekilde gösteriyor.