Galatasaray hücum hattında alarm veriyor

Sarı-kırmızılılarda son haftalarda belirgin bir performans düşüşü yaşanıyor. Barış Alper Yılmaz, İcardi, Leroy Sane, Osimhen ve Yunus Akgün’den oluşan hücum hattı, son 5 maçta yalnızca 4 gol ve 1 asistlik katkı verebildi. Bu tablo, Galatasaray’ın puan kayıplarının temel nedeni olarak dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2025
Galatasaray'da ligde dikkat çeken bir performans düşüşü yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız oyuncuları son 5 maçta beklenen katkıyı veremedi. Barış Alper Yılmaz, Mauro İcardi, Leroy Sane, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün yer aldığı hücum hattı, toplamda sadece 4 gol ve 1 asistle oynayarak 5 gole katkı sağlayabildi. Son 5 maçlık periyotta İcardi ve Osimhen yalnızca 1 gol atarken, Leroy Sane 2 golle takımına katkı verdi.
Yunus Akgün ise son 4 karşılaşmada aldığı süreyle 1 asist yapabildi. Barış Alper Yılmaz'ın skora hiçbir katkısı olmadı. Bu tablo, Galatasaray'ın puan kayıplarını net bir şekilde gösteriyor.

