Futbolda bahis soruşturmasında 8 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 hakem, bir kulüp başkanı ve bir gazeteci, adliyeye getirildi. Gözaltındakiler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık Özkaya ile hakemlerin "müsabaka sonucunu etkileme", gazeteci Umut Eken'in ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 6'sı hakem 8 kişi tutuklandı. 11 kişi ise serbest bırakıldı.