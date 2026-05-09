CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı Sözcü TV yayınında Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı.

Özel'in sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır."

ÖZEL'İN BAKAN GÜRLEK'İ HEDEF ALAN İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mayıs 2026 tarihinde Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı. Özel, Gürlek'in daha önce yalanladığı tapu kayıtlarına ilişkin 16 belgeyi kamuoyuyla paylaştığını belirterek mal bildirimini açıklamasını istedi. Gürlek'in Başkan Erdoğan'ı kriptolu telefonla dinlediğini ve "Erdoğan'ı da dinliyorum, bana bir şey yapamazlar" dediğini iddia eden Özel, ayrıca Gürlek'in yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na yönelik "asrın yolsuzluğu" soruşturmasında Başkan Erdoğan'a "10 küp altın bulundu" gibi yalan bilgiler verdiğini iddia etti. Özel Gürlek'in atamasına ise "fütüristik darbe" dedi.