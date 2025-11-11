Futbolcu, yönetim ve hoca arasında bağ kuruldu

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile birlikte takım içinde yarattığı huzur ve sakinlik dikkatleri çekiyor... Eski başkan Ali Koç ve eski teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde kaosun ve negatif havanın hakim olduğu Sarı-Lacivertliler'de Saran ve Tedesco bu havayı pozitife çevirmeyi başardı. Eski yönetim döneminde sürekli saha içinden çok saha dışındaki olaylar ve Mourinho'nun tepki çeken demeçleriyle gündeme gelen Fenerbahçe artık sahanın içine odaklanmış durumda.



OYUNCULAR ÇOK MEMNUN

Takımın içindeki bu pozitif hava alınan sonuçlara da yansımış durumda. Artık kaosun ve kavganın yerini huzur ve mutluluğa bıraktığı gözlenen Sarı-Lacivertliler kurdukları birlikteliği sezon sonuna kadar taşıyıp mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Futbolcuların da Tedesco ve yönetimin kendilerine olan yaklaşımlarından son derece memnun kaldıkları da belirtiliyor.