İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında, belediye iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden usulsüz ihale düzeni kurulduğu ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden kurgusal bir ihale sistemi işletildiği öne sürüldü. Bu kapsamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım ise Türkiye'ye dönüşünde yakalandı.