Nurdan Tontaş yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı.

Euler sayısı ile Pi sayısının çarpımını soran soruda doğru cevap 8,54 olarak açıklandı.

Yarışmacı çift cevap jokerini kullandı ancak seçtiği iki şık da yanlış çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan matematik öğretmeni Nurdan Tontaş, 100 bin TL'lik matematik sorusuna yanlış cevap vererek elendi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan matematikçi Nurdan Tontaş, karşısına çıkan matematik sorusuna yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti.

JOKERİ DE MATEMATİKÇİYDİ AMA O DA ÇÖZEMEDİ

100.000 TL değerindeki soruda zorlanan Tontaş, önce telefon joker hakkını kullandı. Telefonun ucunda yine bir matematikçi olan meslektaşı vardı. Ancak beklenen olmadı; telefon jokerindeki arkadaşı da soruya net bir yanıt veremeyince heyecan doruğa çıktı.

Milyoner'de matematikçi yarışmacıya "matematik" şoku!

İKİ CEVAP DA YANLIŞ ÇIKTI!

Kendi alanında hata yapmak istemeyen Tontaş, durumu riske atmayarak çift cevap joker hakkını kullandı. Ancak yaptığı iki tahmin de yanlış çıkınca büyük bir talihsizlik yaşadı.

Matematik öğretmenhi olan yarışmacı, en iyi bildiği yerden elenerek yarışmaya 50.000 TL ile veda etti.