Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan matematikçi Nurdan Tontaş, karşısına çıkan matematik sorusuna yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti.
JOKERİ DE MATEMATİKÇİYDİ AMA O DA ÇÖZEMEDİ
100.000 TL değerindeki soruda zorlanan Tontaş, önce telefon joker hakkını kullandı. Telefonun ucunda yine bir matematikçi olan meslektaşı vardı. Ancak beklenen olmadı; telefon jokerindeki arkadaşı da soruya net bir yanıt veremeyince heyecan doruğa çıktı.Milyoner'de matematikçi yarışmacıya "matematik" şoku!
İKİ CEVAP DA YANLIŞ ÇIKTI!
Kendi alanında hata yapmak istemeyen Tontaş, durumu riske atmayarak çift cevap joker hakkını kullandı. Ancak yaptığı iki tahmin de yanlış çıkınca büyük bir talihsizlik yaşadı.
Matematik öğretmenhi olan yarışmacı, en iyi bildiği yerden elenerek yarışmaya 50.000 TL ile veda etti.
İŞTE MATEMATİKÇİLERİ ÇIKMAZA SOKAN O SORU
Yarışmacının elendiği soru:
SORU: Elinize bilimsel bir hesap makinesi alıp "e x π =" yazarsanız karşınıza çıkan sayı yaklaşık olarak kaç olur?
A: 3,98
B: 5,76
C: 8,54
D: 10,32
Doğru cevap: C
(Not: Doğru cevap C şıkkıdır. Euler sayısı $e \approx 2,71$ ve Pi sayısı $\pi \approx 3,14$ değerlerinin çarpımı yaklaşık 8,539 yani 8,54 yapmaktadır.)