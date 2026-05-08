Milyoner'de matematikçi yarışmacı kendi alanındaki soruda elendi: Jokerleri de çare olmadı

ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", yine hafızalardan silinmeyecek bir bölüme sahne oldu. Yarışmaya katılan ve mesleği matematik öğretmenliği olan Nurdan Tontaş, başarılı bir performans sergilerken karşısına çıkan matematik sorusuyla adeta dondu kaldı ve yarışmaya veda etti.

  • Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan matematik öğretmeni Nurdan Tontaş, 100 bin TL'lik matematik sorusuna yanlış cevap vererek elendi.
  • Tontaş telefon jokerinde aradığı matematikçi arkadaşından da soruya net yanıt alamadı.
  • Yarışmacı çift cevap jokerini kullandı ancak seçtiği iki şık da yanlış çıktı.
  • Euler sayısı ile Pi sayısının çarpımını soran soruda doğru cevap 8,54 olarak açıklandı.
  • Nurdan Tontaş yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan matematikçi Nurdan Tontaş, karşısına çıkan matematik sorusuna yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti.

JOKERİ DE MATEMATİKÇİYDİ AMA O DA ÇÖZEMEDİ

100.000 TL değerindeki soruda zorlanan Tontaş, önce telefon joker hakkını kullandı. Telefonun ucunda yine bir matematikçi olan meslektaşı vardı. Ancak beklenen olmadı; telefon jokerindeki arkadaşı da soruya net bir yanıt veremeyince heyecan doruğa çıktı.

İKİ CEVAP DA YANLIŞ ÇIKTI!

Kendi alanında hata yapmak istemeyen Tontaş, durumu riske atmayarak çift cevap joker hakkını kullandı. Ancak yaptığı iki tahmin de yanlış çıkınca büyük bir talihsizlik yaşadı.

Matematik öğretmenhi olan yarışmacı, en iyi bildiği yerden elenerek yarışmaya 50.000 TL ile veda etti.

İŞTE MATEMATİKÇİLERİ ÇIKMAZA SOKAN O SORU

Yarışmacının elendiği soru:

SORU: Elinize bilimsel bir hesap makinesi alıp "e x π =" yazarsanız karşınıza çıkan sayı yaklaşık olarak kaç olur?

A: 3,98
B: 5,76
C: 8,54
D: 10,32

Doğru cevap: C

(Not: Doğru cevap C şıkkıdır. Euler sayısı $e \approx 2,71$ ve Pi sayısı $\pi \approx 3,14$ değerlerinin çarpımı yaklaşık 8,539 yani 8,54 yapmaktadır.)

