Galatasaray'da forvet transferi ortaya çıktı! Mauro Icardi'nin yerine gelecek

Galatasaray, Shakhtar Donetsk forması giyen genç forvet Kaua Elias’ı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi sonrası yeni hücum planını Brezilyalı yıldız adayına göre şekillendiriyor.


  • Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunun ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.
  • Sarı-kırmızılılar, Shakhtar Donetsk'ta forma giyen Kaua Elias'ı gündemine aldı.
  • Galatasaray, Kaua Elias'ı yeni forvet rotasyonunun önemli bir parçası olarak değerlendirmekte.
  • Victor Osimhen'i takımda tutmayı planlayan Galatasaray, hücum hattına genç bir isim eklemek istiyor.
  • Kaua Elias, bu sezon Shakhtar Donetsk'ta 35 maçta 11 gol ve 7 asistle 18 gole katkı sağladı.

Galatasaray, üst üste gelen 4. Süper Lig şampiyonluğunun ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların, forvet hattı için dikkat çeken bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

Kaua Elias'ın, Mauro Icardi'nin yerine gelmesi planlanıyor

HEDEF KAUA ELIAS

Galatasaray'ın, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'ta forma giyen Kaua Elias için harekete geçtiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, genç golcüyü Mauro Icardi sonrası oluşturulacak yeni forvet rotasyonunun önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği ifade edildi.

OSIMHEN'İN YANINA GENÇ FORVET

Galatasaray'ın, Victor Osimhen'i takımda tutmayı planladığı ancak hücum hattına genç ve potansiyelli bir isim eklemek istediği aktarıldı.

Bu doğrultuda teknik heyetin Kaua Elias profilini olumlu değerlendirdiği öğrenildi.

Kaua Elias Shakhtar Donetsk'te forma giyiyor

35 MAÇTA 18 GOLE KATKI

28 Mart 2006 doğumlu olan Brezilyalı futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapıyor.

1.81 boyundaki genç oyuncu, sağ ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Kaua Elias, bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 11 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek toplamda 18 gole doğrudan katkı verdi.

Kaua Elias Shakhtar Donetsk'e 17 milyon euroya transfer olmuştu

FLUMINENSE'DEN 17 MİLYON EUROYA GELDİ

Genç yıldız, 2024-2025 sezonunda Brezilya ekibi Fluminense'den 17 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.

Kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Elias'ın piyasa değerinin hızla yükseldiği belirtiliyor.

Kaua Elias Brezilya U17 Milli Takımı formasını 17 kez giydi

BREZİLYA ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARINDA PARLADI

Brezilya U17 Milli Takımı formasını 12 kez giyen genç forvet, bu maçlarda 9 gol kaydetmişti.

Galatasaray scouting ekibinin oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ifade edildi.

