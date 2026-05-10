Galatasaray, üst üste gelen 4. Süper Lig şampiyonluğunun ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların, forvet hattı için dikkat çeken bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.
HEDEF KAUA ELIAS
Galatasaray'ın, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'ta forma giyen Kaua Elias için harekete geçtiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, genç golcüyü Mauro Icardi sonrası oluşturulacak yeni forvet rotasyonunun önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği ifade edildi.
OSIMHEN'İN YANINA GENÇ FORVET
Galatasaray'ın, Victor Osimhen'i takımda tutmayı planladığı ancak hücum hattına genç ve potansiyelli bir isim eklemek istediği aktarıldı.
Bu doğrultuda teknik heyetin Kaua Elias profilini olumlu değerlendirdiği öğrenildi.
35 MAÇTA 18 GOLE KATKI
28 Mart 2006 doğumlu olan Brezilyalı futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapıyor.
1.81 boyundaki genç oyuncu, sağ ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çekiyor.
Kaua Elias, bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 11 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek toplamda 18 gole doğrudan katkı verdi.
FLUMINENSE'DEN 17 MİLYON EUROYA GELDİ
Genç yıldız, 2024-2025 sezonunda Brezilya ekibi Fluminense'den 17 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.
Kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Elias'ın piyasa değerinin hızla yükseldiği belirtiliyor.
BREZİLYA ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARINDA PARLADI
Brezilya U17 Milli Takımı formasını 12 kez giyen genç forvet, bu maçlarda 9 gol kaydetmişti.
Galatasaray scouting ekibinin oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ifade edildi.