Greek City Times, füzenin bildirilen özellikleriyle Türkiye'nin caydırıcılık ve stratejik etki alanını yakın coğrafyasının ötesine taşıma hedefini gösterdiği yorumunu yaptı.

Yunan basını, 6 bin kilometreye kadar menzile, Mach 9 ile Mach 25 arasında hıza ve uçuş sırasında yörüngesini değiştirme kabiliyetine sahip olduğu öne sürülen YILDIRIMHAN'ın yalnızca komşu ülkeler açısından değil, kıtalar ölçeğinde de stratejik sonuçlar doğurabilecek bir proje olduğunu yazdı.

Greek City Times'ta yer alan analizde, Türkiye'de yakın zamana kadar tartışmaların daha çok 1000 kilometre menzile sahip olduğu belirtilen TAYFUN füzesi etrafında yoğunlaştığı, bu menzilin Yunanistan'ın tamamını kapsayabileceği ifade edildi.

İLK PROTOTİP İÇİN 4-5 YIL İDDİASI

Analizde, YILDIRIMHAN'ın şimdilik konsept model aşamasında olduğu belirtildi.

Haberde, ilk prototipin 4-5 yıl içinde teste hazır hale gelebileceği ve denemelerin Türkiye'nin Somali'de hazırladığı füze test tesisinde yapılabileceği öne sürüldü.

Analistlerin, füzenin 10 yıl içinde operasyonel hale gelebileceğini tahmin ettiği aktarıldı.

3 BİN KİLOGRAMLIK HARP BAŞLIĞI DETAYI

Greek City Times, YILDIRIMHAN'ın 3 bin kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğunun bildirildiğini yazdı.

Haberde ayrıca füzenin gelişmiş sıvı yakıtlı itki sistemleri kullanabileceği belirtildi.

Yunan basını, bu özelliklerin Türkiye'nin caydırıcılık ve stratejik nüfuzunu coğrafi sınırlarının çok ötesine taşıma hedefini ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

"ANADOLU'NUN DERİNLİKLERİNDEN BASKI KURABİLİR" YORUMU

Greek City Times, YILDIRIMHAN'ın Yunanistan açısından giderek asimetrik hale gelen bir güvenlik başlığının zirve noktası olarak görüldüğünü yazdı.

Analizde, Atina'nın Belharra sınıfı fırkateynler ve modernize edilmiş MIM-104 Patriot füze bataryaları gibi savunma sistemlerine yatırım yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

Buna karşın, bu kadar yüksek hız, menzil ve manevra kabiliyetine sahip bir balistik füzenin Yunanistan açısından ciddi bir reaksiyon süresi sorunu oluşturabileceği ifade edildi.

Haberde, Atina'daki askeri analistlerin Ankara'nın artık baskı kurmak için Ege'ye kuvvet konuşlandırmasına gerek kalmayabileceği yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.

Yunan basınına göre YILDIRIMHAN, teorik olarak Anadolu'nun derinliklerinden stratejik altyapı ve karar alma merkezlerini dakikalar içinde hedef alabilecek bir kabiliyet sunabilir.

ATİNA'DA FÜZE KALKANI ARAYIŞI

Greek City Times'a göre YILDIRIMHAN projesi, Atina'da anti-balistik füze kalkanı oluşturulmasına yönelik görüşmeleri hızlandırabilir.

Analizde, Yunanistan'ın hipersonik tehditleri önleyebilecek teknolojilere ulaşmak amacıyla ABD ve Fransa ile savunma iş birliğini güçlendirmesinin beklendiği ifade edildi.

Haberde, YILDIRIMHAN'ın yalnızca teknik özellikleriyle değil, Yunanistan'ın savunma planlamasında yaratabileceği yeni hesaplarla da dikkat çektiği vurgulandı.