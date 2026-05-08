Türkiye'nin en büyük savunma organizasyonlarından biri olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi.
120'den fazla ülkeden delegasyonun katıldığı fuar, Türk savunma sanayisinin yeni ürün ve projelerinin sergilendiği önemli organizasyonlardan biri oldu.
Fuarda katılımcılara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk şirketlerinin yaklaşık 8 milyar dolarlık sözleşmeye imza attığını açıkladı.
FUARIN EN DİKKAT ÇEKEN HAMLESİ: YILDIRIMHAN
SAHA 2026'nın en dikkat çeken başlıklarından biri, Ankara'nın kıtalararası balistik füze denemesi yapmayı planladığına yönelik açıklama oldu.
YILDIRIMHAN, 5 Mayıs'ta Milli Savunma Bakanlığı standında tanıtıldı. Yetkililer, füzenin 6 bin kilometre menzile sahip olduğunu ve 25 Mach hıza ulaşabildiğini ifade etti.
3 bin kilogram yük taşıma kapasitesiyle öne çıkan YILDIRIMHAN, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı savunma sanayisi projelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
AL MONITOR: "STRATEJİK DÖNÜM NOKTASI"
YILDIRIMHAN'ın tanıtımı dünya basınında da geniş yankı buldu.
ABD merkezli Al Monitor, YILDIRIMHAN'ın tanıtımını Türkiye'nin savunma alanında daha büyük hedeflere yöneldiğinin göstergesi olarak yorumladı. Haberde proje, Türk savunma sanayisi için "stratejik dönüm noktası" olarak nitelendirildi.
Al Monitor, projenin test aşamasına gelmesi halinde Türkiye'nin "küresel güçler ligine" yükselebileceğini belirtti.
UZUN MENZİLLİ STRATEJİK GÜÇ MESAJI
Al Monitor'un haberine göre Türkiye'nin kıtalararası balistik füze denemesi yapma kararı, Ankara'nın savunma hedeflerinde keskin bir yükselişe işaret ediyor.
Haberde, Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel caydırıcılık ve insansız hava araçları ihracatıyla sınırlı kalmadığı, uzun menzilli stratejik güç alanına yönelme çabasını ortaya koyduğu ifade edildi.
YILDIRIMHAN'ın savaş alanında rutin olarak kullanılacak bir silahtan çok, stratejik bir sinyal aracı niteliği taşıdığına dikkat çekildi.
CAYDIRICILIK VE PRESTİJ VURGUSU
Al Monitor, füzenin değerinin günlük askeri kullanımdan ziyade caydırıcılık ve prestij alanında öne çıktığını yazdı.
Haberde, Türkiye'nin yakın çevresinde çıkabilecek çatışmalar için halihazırda insansız hava araçları, topçu birlikleri, seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füzelere sahip olduğu vurgulandı.
Bu nedenle YILDIRIMHAN programının doğrudan savaş sahasından çok, stratejik caydırıcılık düzeyinde anlam taşıdığı kaydedildi.
İRAN SAVAŞI SONRASI HIZLANAN PROGRAMLAR
Al Monitor, stratejik düzeyde YILDIRIMHAN programının caydırıcı bir değere sahip olacağına da dikkat çekti.
Şubat ayı sonunda İran savaşının başlamasının ardından Başkan Erdoğan, değişen bölgesel güvenlik ortamına yanıt olarak Türkiye'nin savunma sanayisi programlarını hızlandıracağını açıklamıştı.
Haberde, YILDIRIMHAN projesi bu kararın en somut göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.
5 BİN 500 KİLOMETRELİK EŞİĞİ AŞIYOR
6 bin kilometrelik menzile sahip YILDIRIMHAN, kıtalararası balistik füzeler için yaygın olarak kullanılan 5 bin 500 kilometrelik eşiği aşıyor.
Al Monitor'a göre bu özellik, füzenin başarılı şekilde test edilip geliştirilmesi halinde Türkiye'yi uzun menzilli stratejik caydırıcılık yeteneklerine sahip az sayıdaki devlet arasına taşıyabilir.
Bu kategoride bugün ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçler öne çıkıyor.
STRATEJİK ASKERİ ÖZERKLİK ADIMI
Haberde, Ankara açısından YILDIRIMHAN hamlesinin yalnızca yeni bir füze programı olmadığı vurgulandı.
Proje, Türkiye'nin mevcut füze programlarının ve insansız hava araçlarıyla savunma ihracatında elde ettiği başarının ötesine geçen daha büyük bir adım olarak değerlendirildi.
Al Monitor, bu hamleyi Türkiye'nin stratejik askeri özerklik hedefinin önemli bir göstergesi olarak yorumladı.
YUNAN BASININDA YILDIRIMHAN ANALİZİ
YILDIRIMHAN projesi Yunan basınında da dikkatle takip edildi.
Greek City Times'ta yer alan analizde, Türkiye'de yakın zamana kadar tartışmaların daha çok 1000 kilometre menzile sahip olduğu belirtilen TAYFUN füzesi etrafında yoğunlaştığı, bu menzilin Yunanistan'ın tamamını kapsayabileceği ifade edildi.
Haberde, YILDIRIMHAN projesinin tamamlanması halinde Türkiye'nin kıtalararası balistik füze kabiliyetine sahip seçkin ülkeler arasına girebileceği değerlendirmesine yer verildi.
"KOMŞU ÜLKELERİN ÖTESİNE GEÇEN MESAJ"
Yunan basını, 6 bin kilometreye kadar menzile, Mach 9 ile Mach 25 arasında hıza ve uçuş sırasında yörüngesini değiştirme kabiliyetine sahip olduğu öne sürülen YILDIRIMHAN'ın yalnızca komşu ülkeler açısından değil, kıtalar ölçeğinde de stratejik sonuçlar doğurabilecek bir proje olduğunu yazdı.
Greek City Times, füzenin bildirilen özellikleriyle Türkiye'nin caydırıcılık ve stratejik etki alanını yakın coğrafyasının ötesine taşıma hedefini gösterdiği yorumunu yaptı.
İLK PROTOTİP İÇİN 4-5 YIL İDDİASI
Analizde, YILDIRIMHAN'ın şimdilik konsept model aşamasında olduğu belirtildi.
Haberde, ilk prototipin 4-5 yıl içinde teste hazır hale gelebileceği ve denemelerin Türkiye'nin Somali'de hazırladığı füze test tesisinde yapılabileceği öne sürüldü.
Analistlerin, füzenin 10 yıl içinde operasyonel hale gelebileceğini tahmin ettiği aktarıldı.
3 BİN KİLOGRAMLIK HARP BAŞLIĞI DETAYI
Greek City Times, YILDIRIMHAN'ın 3 bin kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğunun bildirildiğini yazdı.
Haberde ayrıca füzenin gelişmiş sıvı yakıtlı itki sistemleri kullanabileceği belirtildi.
Yunan basını, bu özelliklerin Türkiye'nin caydırıcılık ve stratejik nüfuzunu coğrafi sınırlarının çok ötesine taşıma hedefini ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.
"ANADOLU'NUN DERİNLİKLERİNDEN BASKI KURABİLİR" YORUMU
Greek City Times, YILDIRIMHAN'ın Yunanistan açısından giderek asimetrik hale gelen bir güvenlik başlığının zirve noktası olarak görüldüğünü yazdı.
Analizde, Atina'nın Belharra sınıfı fırkateynler ve modernize edilmiş MIM-104 Patriot füze bataryaları gibi savunma sistemlerine yatırım yapmayı sürdürdüğü belirtildi.
Buna karşın, bu kadar yüksek hız, menzil ve manevra kabiliyetine sahip bir balistik füzenin Yunanistan açısından ciddi bir reaksiyon süresi sorunu oluşturabileceği ifade edildi.
Haberde, Atina'daki askeri analistlerin Ankara'nın artık baskı kurmak için Ege'ye kuvvet konuşlandırmasına gerek kalmayabileceği yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.
Yunan basınına göre YILDIRIMHAN, teorik olarak Anadolu'nun derinliklerinden stratejik altyapı ve karar alma merkezlerini dakikalar içinde hedef alabilecek bir kabiliyet sunabilir.
ATİNA'DA FÜZE KALKANI ARAYIŞI
Greek City Times'a göre YILDIRIMHAN projesi, Atina'da anti-balistik füze kalkanı oluşturulmasına yönelik görüşmeleri hızlandırabilir.
Analizde, Yunanistan'ın hipersonik tehditleri önleyebilecek teknolojilere ulaşmak amacıyla ABD ve Fransa ile savunma iş birliğini güçlendirmesinin beklendiği ifade edildi.
Haberde, YILDIRIMHAN'ın yalnızca teknik özellikleriyle değil, Yunanistan'ın savunma planlamasında yaratabileceği yeni hesaplarla da dikkat çektiği vurgulandı.
İSRAİL'DE YILDIRIMHAN PANİĞİ
Greek City Times, YILDIRIMHAN'ın yalnızca Yunanistan açısından değil, İsrail açısından da yeni bir güvenlik başlığı oluşturduğunu yazdı.
Haberde, füzenin Yunanistan için doğrudan bir komşuluk tehdidi olarak görüldüğü; İsrail açısından ise bölgesel askeri üstünlüğe yönelik bir meydan okuma olarak değerlendirildiği aktarıldı.
İsrail'in Arrow 3, Iron Dome ve David's Sling gibi dünyanın en gelişmiş füze savunma sistemlerinden bazılarına sahip olduğu belirtildi.
Ancak YILDIRIMHAN'ın iddia edilen Mach 25 hızıyla en gelişmiş radar ve önleme sistemlerinin dahi sınırlarını zorlayabileceği ifade edildi.
NÜKLEER BAŞLIK SPEKÜLASYONU
Greek City Times'ın analizinde, Tel Aviv'deki endişenin Türkiye'nin İsrail'e yönelik sert söylemleri ve Ankara'nın uzun vadeli nükleer hedeflerine ilişkin spekülasyonlarla arttığı savunuldu.
Haberde, İsrailli analistlerin bu ölçekteki füzelerin ileride nükleer savaş başlığı taşıyabilecek şekilde tasarlanabileceği yönünde değerlendirmeler yaptığı aktarıldı.
İsrailli analist Shai Gal ise, "Türkiye füzeleri sadece kendi topraklarını savunmak için değil, kimin Türk baskısı altında yaşayacağını belirlemek için üretiyor" yorumunda bulundu.
ÇİN VE PAKİSTAN BAĞLANTISI İDDİASI
Greek City Times, Türkiye'nin önlenmesi son derece zor bir füzeyle İsrail'in herhangi bir noktasını vurabilme ihtimalinin İsrail istihbarat kurumları tarafından yakından takip edildiğini öne sürdü.
Haberde, İsrail istihbaratının programa katkı sağlamış olabilecek olası teknoloji transferlerini izlediği iddia edildi.
Bu kapsamda, Çin veya Pakistan ile olası bağlantıların da takip edilen başlıklar arasında yer aldığı ileri sürüldü.
"YENİ BÖLGESEL GÜVENLİK MİMARİSİ" VURGUSU
Greek City Times, YILDIRIMHAN projesinin Yunanistan ve İsrail açısından ortak bir güvenlik başlığı oluşturduğunu yazdı.
Analizde, iki ülkenin de ortaya çıkan hipersonik füze tehditlerine yanıt verebilecek yeni bir bölgesel güvenlik mimarisine ihtiyaç duyduğu değerlendirmesine yer verildi.
Haberde, YILDIRIMHAN'ın yalnızca teknik bir savunma projesi değil, Ankara'nın uzun menzilli caydırıcılık ve stratejik etki kapasitesini genişletme hedefinin göstergesi olduğu savunuldu.
YILDIRIMHAN DIŞ BASININ RADARINDA
SAHA 2026'da tanıtılan YILDIRIMHAN projesi, Türkiye'nin uzun menzilli füze teknolojilerine yönelik hedeflerini yeniden gündeme taşıdı.
Al Monitor projeyi Türkiye açısından stratejik askeri özerklik hedefinin önemli bir göstergesi olarak yorumlarken, Yunan basını YILDIRIMHAN'ın Atina ve Tel Aviv açısından yeni güvenlik hesaplarını beraberinde getirdiğini yazdı.
6 bin kilometrelik menzil, Mach 25'e ulaşabildiği belirtilen hız ve 3 bin kilogramlık yük taşıma kapasitesiyle gündeme gelen proje, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeni hedefleri üzerinden dış basında tartışılmaya devam ediyor.