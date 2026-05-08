Veli Ağbaba’dan Gökhan Böcek çelişkisi! Ziyaret kaydı ortaya çıktı

CHP’de siyasi rüşvet tartışması Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesiyle büyürken, Veli Ağbaba’nın sözleri yeni bir çelişkiyi gündeme getirdi. Ağbaba’nın “Görsem tanımam, hiçbir tanışıklığım yok” dediği Gökhan Böcek’i 15 Eylül 2025’te cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

  • CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 'görsem tanımam' dediği Gökhan Böcek'i 15 Eylül 2025'te cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.
  • Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürdüğünü ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde işlemin gerçekleştiğini söyledi.
  • Veli Ağbaba cezaevi ziyaretinde CHP'li milletvekilleri Seyit Torun, Aykut Kaya ve Çetin Osman Budak ile birlikte Muhittin Böcek, Niyazi Nefi Kara ve Gökhan Böcek'i ziyaret etti.
  • Ağbaba iddialara 'kirli bir kumpas' diyerek sert tepki gösterdi ve Gökhan Böcek ile hiçbir iletişimi olmadığını iddia etti.
  • Dosyada TBMM'de bir CHP milletvekilinin odasında Çağdaş Market poşetinde 250 bin euro bulunduğu ve paranın Veli Ağbaba'ya ait olduğu belirtildi.

CHP'de yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmalarıyla birlikte parti içi siyasi rüşvet tartışması büyüyor. Takvim'in daha önce gündeme getirdiği para trafiği dosyasında dikkat çeken yeni bir detay ortaya çıktı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, "Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, tanışıklığım olmayan birisi" dediği Gökhan Böcek'i cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı: Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi, Özgür Özel’in talimatı var dediler

TAKVİM'İN GÜNDEME GETİRDİĞİ PARA TRAFİĞİ DOSYASI BÜYÜYOR

Cumhuriyet Halk Partisi, son dönemde yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarının yanı sıra parti içi siyasi rüşvet tartışmalarıyla gündemde.

Takvim'in gündeme getirdiği dosyada, CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ifadeleri, milyonlarla telaffuz edilen para trafiğini adeta gözler önüne serdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Gökhan Böcek, ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın adını verdi.

GÖKHAN BÖCEK İFADESİNDE 1 MİLYON EUROYU ANLATTI

Gökhan Böcek, ifadesinde Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürerek teslim ettiğini anlattı.

Böcek, söz konusu paranın babası Muhittin Böcek'in adaylığı için "adaylık ücreti" gibi istendiğini, sürecin de Özgür Özel'in bilgisi ve talimatı dahilinde gerçekleştiğini söyledi.

Dosyaya giren teknik incelemeler ve baz kayıtları da Gökhan Böcek'in söz konusu tarihte CHP Genel Merkezi çevresinde olduğunu doğruladı.

MARKET POŞETİNDE 250 BİN EURO DETAYI

Dosyada dikkat çeken başlıklardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan para trafiği oldu.

O dönem CHP'li bir milletvekilinin odasında Çağdaş Market poşeti içerisinde 250 bin euro bulunduğu gündeme gelmişti.

Paranın Veli Ağbaba'ya ait olduğu ise bizzat CHP'liler tarafından dile getirilmişti.

Bu detay, Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu.

AĞBABA'DAN "KİRLİ BİR KUMPAS" SAVUN MASI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Gökhan Böcek'in ifadesinde yer alan "Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro rüşvet verdim" beyanına sert tepki gösterdi.

Ağbaba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu iddiayı yayanların da konuşanların da Allah belasını versin. Allah bin türlü belasını versin. Allah'a sığınıyorum. Kirli bir kumpas. Şaşkınım, dehşet içerisindeyim."

Ağbaba, Gökhan Böcek için ise "Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, tanışıklığım olmayan birisi" dedi.

"TANIMAM" DEDİĞİ GÖKHAN BÖCEK'İ ZİYARET ETMİŞ

Ağbaba'nın "Görsem tanımam" sözlerinin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Veli Ağbaba'nın, tanımadığını söylediği Gökhan Böcek'i daha önce cezaevinde ziyaret ettiği belirlendi.

15 Eylül 2025'te yapılan cezaevi ziyaretinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yanı sıra CHP'li milletvekilleri Seyit Torun, Aykut Kaya ve önceki dönem milletvekili Çetin Osman Budak da yer aldı.

CHP heyeti, cezaevinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Gökhan Böcek'i ziyaret etti.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Söz konusu ziyaretin ardından açıklama yapan Veli Ağbaba, tutuklu yargılama uygulamasını eleştirdi.

Ağbaba, "Kaçma şüphesi olmayan, delil karartması şüphesi bulunmayan birilerinin cezaevinde tutulması da işkencedir." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Muhittin Böcek'in ailesine ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Yine bakın, Sayın Muhittin Böcek'in gelininin bir çocuğu var. 10 aylık bir çocuğu var. Bu cezanın üst sınırı 2 ile 5 yıl arasında. Yatarı yok. Ama hem Muhittin Böcek'in gelini 10 aylık çocuğu dışarıda, kendisi içeride; hem de oğlu, yatarı olmayan bir cezadan dolayı cezaevinde tutulmakta. Hukukun egemen kılınmasını istiyoruz. Yargının bağımsız olmasını istiyoruz. Evet, yargılansın mı? Herkes yargılansın. Suç varsa yargılansın, cezasını çeksin. Ama tutuksuz yargılama diye bir şey vardır."

SÖZLERİYLE ZİYARETİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GÜNDEM OLDU

Ağbaba'nın Gökhan Böcek için "Görsem tanımam" demesine rağmen, Gökhan Böcek'in de aralarında bulunduğu isimleri cezaevinde ziyaret ettiğinin ortaya çıkması, sözleriyle ziyaret kaydı arasındaki çelişkiyi gündeme taşıdı.

