MARKET POŞETİNDE 250 BİN EURO DETAYI Dosyada dikkat çeken başlıklardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan para trafiği oldu. O dönem CHP'li bir milletvekilinin odasında Çağdaş Market poşeti içerisinde 250 bin euro bulunduğu gündeme gelmişti. Paranın Veli Ağbaba'ya ait olduğu ise bizzat CHP'liler tarafından dile getirilmişti. Bu detay, Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu.

AĞBABA'DAN "KİRLİ BİR KUMPAS" SAVUN MASI CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Gökhan Böcek'in ifadesinde yer alan "Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro rüşvet verdim" beyanına sert tepki gösterdi. Ağbaba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu iddiayı yayanların da konuşanların da Allah belasını versin. Allah bin türlü belasını versin. Allah'a sığınıyorum. Kirli bir kumpas. Şaşkınım, dehşet içerisindeyim." Ağbaba, Gökhan Böcek için ise "Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, tanışıklığım olmayan birisi" dedi.

"TANIMAM" DEDİĞİ GÖKHAN BÖCEK'İ ZİYARET ETMİŞ Ağbaba'nın "Görsem tanımam" sözlerinin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Veli Ağbaba'nın, tanımadığını söylediği Gökhan Böcek'i daha önce cezaevinde ziyaret ettiği belirlendi. 15 Eylül 2025'te yapılan cezaevi ziyaretinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yanı sıra CHP'li milletvekilleri Seyit Torun, Aykut Kaya ve önceki dönem milletvekili Çetin Osman Budak da yer aldı. CHP heyeti, cezaevinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Gökhan Böcek'i ziyaret etti.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI Söz konusu ziyaretin ardından açıklama yapan Veli Ağbaba, tutuklu yargılama uygulamasını eleştirdi. Ağbaba, "Kaçma şüphesi olmayan, delil karartması şüphesi bulunmayan birilerinin cezaevinde tutulması da işkencedir." ifadelerini kullandı. Ağbaba, Muhittin Böcek'in ailesine ilişkin de şu açıklamayı yaptı: "Yine bakın, Sayın Muhittin Böcek'in gelininin bir çocuğu var. 10 aylık bir çocuğu var. Bu cezanın üst sınırı 2 ile 5 yıl arasında. Yatarı yok. Ama hem Muhittin Böcek'in gelini 10 aylık çocuğu dışarıda, kendisi içeride; hem de oğlu, yatarı olmayan bir cezadan dolayı cezaevinde tutulmakta. Hukukun egemen kılınmasını istiyoruz. Yargının bağımsız olmasını istiyoruz. Evet, yargılansın mı? Herkes yargılansın. Suç varsa yargılansın, cezasını çeksin. Ama tutuksuz yargılama diye bir şey vardır."