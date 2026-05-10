Olay, öğleden sonra Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Semih Ç. (31) ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Gülbahar Y. (36), silahla ticari taksi sürücüsü Ramazan Y.'yi (58) rehin aldı.
Şüpheliler, taksi sürücüsünü alıkoyduktan sonra araçla kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.
POLİS EKİPLERİ PEŞLERİNE DÜŞTÜ
İhbar sonrası harekete geçen ekipler, Araban ilçesinden itibaren şüphelileri durdurmak için takip başlattı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kaçışlarını sürdürdü. Araban'da başlayan kovalamaca, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kent girişine kadar devam etti.
POMPALI TÜFEKLE POLİSE ATEŞ AÇTI
Şehitkamil ilçesi girişinde polis ekipleriyle karşı karşıya gelen şüphelilerden Semih Ç.'nin, ticari taksinin içinden pompalı tüfekle polislere ateş açtığı belirtildi.
Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için dikkatli şekilde müdahale etti.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Polis ekiplerinin çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. yakalandı.
Rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı.
ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler araçta ve çevrede inceleme yaptı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Araban ilçesinde başlayıp Gaziantep kent girişinde sona eren kovalamaca ve çatışma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde şüphelinin ticari taksinin içinden polislere ateş açtığı, polislerin havaya ateş ettiği ve araçlarıyla olayın ortasında kalan vatandaşların panik yaşadığı anlar yer aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Taksi sürücüsünün rehin alınması, kovalamaca ve silahlı saldırı anlarına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.