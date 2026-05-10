Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Araban'dan başlayan kovalamaca Şehitkamil ilçesi kent girişine kadar sürdü ve şüpheli Semih Ç. pompalı tüfekle polis ekiplerine ateş açtı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Semih Ç. ve Gülbahar Y. isimli şüpheliler, ticari taksi sürücüsü Ramazan Y.'yi silahla rehin alarak kaçmaya başladı.

Olay, öğleden sonra Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Semih Ç. (31) ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Gülbahar Y. (36), silahla ticari taksi sürücüsü Ramazan Y.'yi (58) rehin aldı.

Şehir merkezinde pompalı tüfekli dehşet! Rehin aldığı taksiden ateş yağdırdı

Şüpheliler, taksi sürücüsünü alıkoyduktan sonra araçla kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.